Hundebesitzerin fuhr auf Urlaub und sperrte Tiere in Wohnung ein

In der Urlaubssaison müssen ehrenamtliche Hunderetter oftmals ausrücken, um zurückgelassene Tiere zu retten. In der Steiermark gab es schon jetzt den ersten schrecklichen Fall.

Die Besitzerin von drei Hunden - ein Huskey und zwei Rottweiler - dürfte offenbar einfach ihre Koffer gepackt haben und die treuen Vierbeiner verwahrlost in der Wohnung zurückgelassen haben - ohne sie zu füttern oder pflegen. Die Tierretter des Aktiven Tierschutz Austria wurden in die Oststeiermark gerufen. Als sie dort ankamen, konnten sie ihren Augen nicht trauen. In einer Wohnung wurden drei Hunde zurückgelassen und ohne, dass sich jemand um sie kümmert, eingesperrt worden.

Die Zustände in der Wohnung waren verheerend, wie der Tierschutz-Verband "Arche Noah" in seiner Aussendung schildert. Die Tiere waren tagelang in seperate und versperrte Zimmern eingeschlossen. Einerseits waren die Zimmer voller Kot und die Türen völlig zerkratzt, weil sich die Tiere aus ihrer Not versucht hatten zu befreien. Andererseits waren sie nach mehreren Tagen alleine bereits ohne Futter und Wasser.

Polizeihundestaffel im Einsatz

Nachdem der Notruf eingegangen war, rückte die Polizei mit der DIensthundestaffel ein, welche die Hunde vorsichtig sichern und beruhigen konnten. Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden.

© Arche Noah ×

Den drei Hunden geht es den Umständen entsprechend gut. Sie werden in der "Arche Noah" gepflegt, sind allerdings sehr abgemagert und verängstigt.