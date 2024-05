Zweifache Mutter zündete Schlafzimmer an

Immer verworrener wird der Polizei- und Jugendamtsakt rund um eine Wiener Gastro-Familie in Stammersdorf. Offenbar führt das Paar einen völlig irren Rosenkrieg rund um das Sorgerecht für ihre beiden Kinder.

Wien. Der jüngste Knalleffekt Causa: Nach der Brandstiftung in der Wohnung der vierköpfigen Familie in der Friedrich-Manhart-Straße in Floridsdorf Ende Februar - damals verschwand der Vater am selben Tag mit seinem Sohn und der Tochter (2 und 5) aus Wien und wurde wegen Kindesentziehung gesucht - gilt nun die Mutter der beiden Kinder als Beschuldigte, das Feuer gelegt zu haben.

Wie es aussieht, könnte die 34-Jährige die Gelegenheit, dass ihr Gatte die Nerven weggeschmissen hatte, beim Schopf gepackt haben, um dem Stammersdorf-Gastronomen auch die Brandstiftung unterzujubeln - um bei möglichen Sorgerechtsstreitigkeiten im Vorteil zu sein?

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Montag gegenüber der APA entsprechende Ermittlungen gegen die Frau und zweifache, die sich derzeit auf freiem Fuß befindet. Ein entsprechendes Brandgutachten sei jedoch noch ausständig, hieß es. Hinweise auf weitere Verdächtige gibt es nicht, die Beschuldigte bestreite die Vorwürfe allerdings.

Die Berufsfeuerwehr musste damals mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ausrücken. Innerhalb einer Stunde war der Brand gelöscht.

Von dem Vater (33) und beiden Kindern fehlte zwei Tage jede Spur. Dann meldete er sich aus Deutschland und das Jugendamt holte die Kinder mit dem Flugzeug retour.

Die Situation der Familie ist der MA 11 bereits seit Oktober 2023 bekannt und dürfte seit längerem konfliktbehaftet sein. Damals hatte die Polizei ein Betretungsverbot gegen den Mann verhängt, das zum Zeitpunkt des Brandes jedoch nicht mehr aktiv war. Der 33-Jährige soll wiederum eine Gefährdung des Kindeswohls durch die Mutter bei den Behörden gemeldet haben. Auch ein Scheidungsverfahren soll zeitweise anhängig gewesen sein. Die beiden obsorgeberechtigten Eltern sollen sich dennoch daraufhin in Paarberatung durch das Jugendamt begeben und auch wieder zueinander gefunden haben. Am Tag des Brandes hätten die beiden Eltern eigentlich an einem Gespräch mit der MA 11 teilnehmen sollen.