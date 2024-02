Mitarbeiterinnen der MA11 sitzen schon im Flieger, um das Mädchen (2) und den Buben (5) aus Frankfurt abzuholen. Die Kinder galten nach einem Brand in der Wohnung der Eltern als abgängig.

Die beiden Kleinkinder (2 und 5) galten seit Montag als vermisst, nachdem sie nicht von ihrem Vater in den Kindergarten gebracht wurden. Zudem hatte es am selben Tag, an dem auch noch ein Termin mit Kinder- und Jugendhilfe stattfinden hätte sollen, in der elterlichen Wohnung gebrannt.

Das Auto des 33-Jährigen wurde schließlich in der Nähe von Frankfurt, Deutschland, gemeldet. Seither versuchen die österreichischen Behörden die Kinder zurück nach Wien zu holen.

Mitarbeiterinnen der MA11 waren am Donnerstag bereits am Weg nach Frankfurt, um die Kinder mit dem Flugzeug zurück nach Wien zu holen. Dort sollen sie vorerst bei der Großmutter mütterlicherseits untergebracht werden. Die Behörden werden danach über den weiteren Verbleib der beiden entscheiden.

Paar hatte große Probleme

Die Situation der Familie ist der MA 11 bereits seit Oktober 2023 bekannt und dürfte seit längerem konfliktbehaftet sein. Damals verhängte die Polizei ein Betretungsverbot gegen den Mann, das jedoch nicht mehr aktiv sei. Der 33-Jährige soll wiederum eine Gefährdung des Kindeswohls durch die Mutter bei den Behörden gemeldet haben. Auch ein Scheidungsverfahren soll zeitweise anhängig gewesen sein. Die beiden obsorgeberechtigten Eltern sollen sich dennoch daraufhin in Paarberatung durch das Jugendamt begeben und auch wieder zueinander gefunden haben.

Im Zuge der Maßnahmen durch die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien hätte die Familie am Montag an einem Gespräch mit den Behörden bezüglich eines Hilfeplans und einer ambulanten Unterstützung teilnehmen sollen, hieß es von der MA 11. An diesem Tag kam es in der gemeinsamen Wohnung der Familie in der Friedrich-Manhart-Straße zu einem Brand. Als die Feuerwehr dort eintraf, konnte sie jedoch keine Menschen in der Wohnung entdecken.