150.000 Schüler bekommen jetzt Laptops

Ab dem kommenden Herbst werden die Laptops und Tablets an 150.000 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Schulstufe geschickt

93% der Schulen nehmen an der Digitalisierungsoffensive teil – das sind 1.502 Schulen der Sekundarstufe I. Rund 150.000 Schülerinnen und Schüler aller 5. und 6. Schulstufen erhalten ab dem erstem Semester 2021 digitale Endgeräte

Auch alle Lehrkräfte der Bundesschulen, die in den digitalen Klassenzimmern unterrichten, bekommen Laptops oder Tablets. Der Bund stellt den Ländern darüber hinaus drei Geräte pro teilnehmender Klasse zur Verfügung. Die meisten Bundesländer statten ergänzend die übrigen Lehrkräfte der Laptop- und Tabletklassen auch in den Pflichtschulen mit Endgeräten aus.

Bisher nahmen rund 30.000 Lehrerinnen und Lehrer die neuen online Fortbildungsformaten – die MOOCs in Anspruch. Die Schulen haben bereits jetzt für nächstes Semester 3,1 Mio. E-Books vorbestelltBis 2023 sind alle Bundeschulen mit Glasfaser ausgestattet.Das BMBWF stellt für die Digitalisierungsoffensive an den Schulen € 250 Mio. zur Verfügung

Damit wird in diesem Bereich die größte Reform umgesetzt, die es seit Einführung des Schulbuchs gegeben hat. Mitteilungsheft, Tafelkreide und Overhead-Projektor gehören der Vergangenheit an. Die Schüler werden auf Laptops und Tablets arbeiten, die Lehrkräften bilden sich in digitalen MOOCs fort. Die Geräteinitiative ist eingebettet in umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen und pädagogische Konzepte zur Verwendung der Laptops und Tablets.

Zeitplan:



• Jänner 2021: 93% der teilnahmeberechtigten Schulen (Mittelschulen, Sonderschulen und AHS-Unterstufen) sind zur Geräteinitiative angemeldet.

o Die Entscheidung zur Teilnahme wurde im Rahmen des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA) und des Schulforums gemeinsam mit dem Kollegium, der Schülervertretung und der Elternvertretung getroffen. Mit ihrer Anmeldung haben sich die Schulen zu der Umsetzung der Inhalte des „Letters of Intent“ verpflichtet.

• Herbst 2020 bis Juni 2021: Schulen bereiten sich intensiv vor:

o Sie stellen die erforderliche IT-Infrastruktur mit den Schulerhaltern her, damit die digitalen Klassen über eine ausreichende Internet-Anbindung verfügen.

o Sie formen schulinterne Steuerungsgruppen: Teams von Lehrerinnen und Lehrern bereiten sich auf den Geräteeinsatz vor.

o Sie absolvieren Fortbildungen (u.a. MOOCs und Webinare des OeAD, Angebote der PHs).

o Sie entwickeln ein zum Standort passendes Digitalisierungskonzept, welches sie im Austausch mit dem Schulqualitätsmanagement in ihre Schulentwicklungspläne integrieren.

• Juni bis September 2021: Schulen und Erziehungsberechtigte erhalten Informationsmaterial, um sich auf den Einsatz der digitalen Endgeräte ab dem Schuljahr 2021/22 gut vorbereiten zu können. Das Aufsetzen eines Gerätemanagements an den Schulstandorten wird vorbereitet. Unterstützungsmaterial dazu ist auf den Moodle Hubs zu finden.

• Herbst 2021: Start des digitalen Klassenzimmers! Die Laptops und Tablets kommen an den Schulen an. 150.000 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Schulstufen arbeiten künftig auf den digitalen Endgeräten. Auch die Lehrkräfte in den Laptop- und Tabletklassen werden mit Geräten ausgestattet.

• September bis November 2021:

o Bezahlung des 25%igen Nutzungsanteils des Gerätepreises durch die Erziehungsberechtigten

o Ein Ansuchen um Befreiung kann ab der Geräteauslieferung durch die Erziehungsberechtigten gestellt werden, Details zum Prozess werden im Spätsommer veröffentlicht

o Pädagoginnen und Pädagogen nehmen an weiteren Fortbildungsveranstaltungen der PHn, der virtuellen PH und des OeAD teil.

• Jänner 2022: Start des nächsten Durchlaufs der Geräteinitiative

8-Punkte-Plan: Laptops, Tablets, PoDS, MOOC

Die Laptop- und Tabletklassen sind ein Teil des 8-Punkte-Plans für Digitalisierung. Ziel ist, dass die Schulen kompetent ein umfassendes Verständnis für die digitale Welt und das Wissen, wie man sich sicher in dieser Welt bewegt, vermitteln. Der 8-Punkte-Plan forciert eine flächendeckende Umsetzung des digital unterstützten Lehrens und Lernens und eine breitflächige Implementierung innovativer Lehr- und Lernformate.

Vor einem Jahr wurde begonnen, an 8 Maßnahmen zu arbeiten, sodass ab Herbst 2021 der pädagogisch sinnvolle Einsatz digitaler Endgeräte in Österreichs Klassenzimmern umgesetzt werden kann.