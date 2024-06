Westenthaler mit Frontal-Angriff auf ORF, Wolf und Schilling

Kurz vor der nächsten ORF-Stiftungsratssitzung beflegeln FPÖ und Stiftungsrat Peter Westenthaler den Sender: Als Teil ihres EU-Wahlkampfs setzt die FPÖ auf brutales ORF-Bashing.

Für ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler sind viele im ORF Beschäftigte "unfassbare Dilettanten". Am Mittwoch nannte er neun Punkte, wie er "aufräumen" will. Unter anderem fordert er das Ende der Haushaltsabgabe.

Hafenecker voller Häme: "Wolf sanft und zart bei Schilling"

Bei der Pressekonferenz sprach als erstes der FPÖ-General Christian Hafenecker, welcher eine Tirade gegen den ORF abfeuerte. Er tobte, dass ZIB-Moderator Armin Wolf zeige, wie "sanft und zart er sein kann, wenn er (die grüne EU-Kandidatin Lena) Schilling interviewt." Er selbst sei „schon etwas anders befragt worden“, meinte er wehleidig.

Er wollte wissen, warum Lena Schillings Likes auf Social Media für Parolen wie "Fick die Polizei" oder "Österreich du Nazi" kein Thema für den ORF wären.

Eine ORF-Attacke ging ins Leere

Hafenecker schimpfte, dass es dem ORF keine Meldung wert sei, wenn AFD-Politiker angegriffen würden. Zeitgleich war auf der blauen Seite des ORF ganz oben die Meldung: „AfD-Politiker mit Messer attackiert“.

Westenthaler: "So etwas habe ich noch nie erlebt"

Nach dem FPÖ-General sprach ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler. Er sagte: "So eine Kampagne, wie sie der ORF in den letzten Wochen gegen die FPÖ fährt, habe ich noch nie erlebt." Damit spielte er auf die EU-Wahlen an, bei

ORF-Haushaltsabgabe, Armin Wolf, Wahl-Hochrechnung und Spionage

Westenthaler nannte 9 Tagesordnungspunkte, die er in der Sitzung nächsten Donnerstag vortragen will. Dann kommt der Stiftungsrat am 13. Juni zum letzten Mal vor dem Sommer zusammen. Einer der Punkte: Vermutete Spionage am Küniglberg:

Haushaltsabgabe – "In Zeiten wie diesen völlig deplatziert, ein Gesetzespfusch, rechtswidrig", sagte Westenthaler. UND: " Die Regierung und der ORF haben sich um 180.000 haushalte verrechnet, 34 Millionen Euro Mindereinnahmen drohen, das gesamte ORF-Budget gerät ins Wanken."

Armin Wolf Vorladung gescheitert. Westenthaler wollte ZIB-Moderator Wolf in den Stiftungsrat vorladen - mit diesem Begehr scheiterte er, fand dafür keine Mehrheit.

Wer macht die ORF-Wahlhochrechungen? Westenthaler regte sich darüber auf, dass die neue ORF-Ausschreibung für ein neues ORF-Wahlforschungs-Institut nur auf ein Institut zutreffe: "Das SORA-Nachfolgeinstitut Foresight". (Anm: SORA wird nach einem öffentlich gewordenen Angebot an die SPÖ nicht mehr vom ORF in Anspruch genommen.)

Spionage am Küniglberg? Westenthaler vermutet auch, dass Russen-Spion Jan Marsalek, die einstige Wirecard-Führungskraft, ein Spionagenetz im ORF-Hauptquartier aufgebaut habe. Darüber will er aber erst bei der Stiftungsratssitzung mehr sagen.

In ihrer Pressekonferenz sieben Tage vor der nächsten ORF-Stiftungsratssitzung beflegelten FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und Stiftungsrat Peter Westenthaler den öffentlich-rechtlichen Sender heftig. Für das Finale ihres EU-Wahlkampfs - am Sonntag wird gewählt - setzt die FPÖ so auf brutales ORF-Bashing.