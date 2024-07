Afghanen und Nigerianer vor Schleppern gewarnt

10.000 Menschen mit Innenministeriums-Kampagne erreicht.

In Afghanistan und Nigeria wurden vom Innenministerium beauftragte Studien durchgeführt mit dem Ziel, bestehende Maßnahmen zu optimieren sowie Perspektiven in den Ursprungsländern zu schaffen, um illegale Migration zu verhindern.

Soziale Medien für Kampagne mit Warnung

Im Zuge der Forschungsprojekte wurden mehr als 10.000 Aufklärungsgespräche über die Risiken und Realitäten illegaler Migration durchgeführt und es wurde die Bevölkerung auch über soziale Medien darüber informiert.

Österreich bekämpfe so die illegale Migration bereits in den Ursprungsländern und versuche, Perspektiven zu schaffen, damit sich Menschen nicht in die Hände der Schleppermafia begeben, heißt es aus dem Büro von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum Projekt.