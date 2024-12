Aus! Reiterer moderiert am Sonntag ihr letztes "Im Zentrum"

Claudia Reiterer wird am Sonntag das letzte Mal den TV-Talk moderieren.

Jetzt ist es soweit: Nach acht Jahren und 274 Sendungen präsentiert Claudia Reiterer am kommenden Sonntag die letzte Ausgabe von „IM ZENTRUM“. Das Thema lautet: „Dürfen wir WIRKLICH nichts mehr sagen? - Reden wir darüber“.

Am 15. Jänner 2017 ist Reiterer mit dem Thema „Reden ist Silber, Handeln ist Gold - Wird jetzt wirklich neu regiert?“ gestartet - fast 8 Jahre moderierte sie den ORF-Talk am Sonntagabend zuletzt mit sinkenden Quoten. 274 Sendungen hat Reiterer damit präsentiert.

Der ORF zieht trotzdem eine positive Bilanz: In den acht Jahren mit Claudia Reiterer als Gastgeberin war „IM ZENTRUM“ mit im Schnitt 454.000 Reichweite bei 21 Prozent Marktanteil unangefochten Nummer eins unter den wöchentlichen politischen Diskussionssendungen in Österreich. Den Topwert erreichte die Sendung am 19. Mai 2019 (Stichwort Ibiza-Video) mit durchschnittlich 1,102 Millionen Zuseher:innen.

Doch was sagt Reiterer selbst? „Es war mir eine besondere Ehre, den wichtigsten Polittalk Österreichs über viele Jahre moderieren und gestalten zu dürfen - gemeinsam mit einem herausragenden Team, inspirierenden Gästen und unserem engagierten Publikum. ‚IM ZENTRUM‘ hat den Diskurs in diesem Land geprägt, und ich bin dankbar, Teil dieser Reise gewesen zu sein.“

Am Sonntag geht es um Cancel Culture, zu Gast sind:

Richard David Precht, Philosoph



Milo Rau, Intendant Wiener Festwochen



Meri Disoski, Politikerin, Die Grünen



Ingrid Brodnig, Journalistin und Autorin