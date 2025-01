Bildungsminister Martin Polaschek zieht sich aus Politik zurück

Der nächste Rücktritt aus der Politik ist fix! Bildungsminister Martin Polaschek zieht sich zurück.

Die Rücktrittswelle in der heimischen Spitzenpolitik hält an. Nachdem am Donnerstag bereits Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer seinen Rückzug verkündete, nimmt mit Bildungsminister Martin Polaschek der nächste große Name seinen Hut.

Der 59-Jährige wird an die Universität Graz zurückkehren. Polaschek hatte schon vor der Nationalratswahl ein Ministeramt in einer Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen - in Medienberichten in den vergangenen Wochen war sein Name aber als möglicher Ministerkandidat wieder aufgetaucht.

Rückkehr zur Uni Graz

Polaschek war im Dezember 2021 Heinz Faßmann als Bildungsminister nachgefolgt und stand damit mehr als drei Jahre an der Spitze des Ministeriums am Minoritenplatz. Zuvor war der Rechtshistoriker zunächst Vizerektor und danach Rektor der Universität Graz bzw. langjähriger Leiter des Forums Lehre der Universitätenkonferenz.

In dieser Funktion arbeitete er unter anderem vor rund zehn Jahren federführend an der Reform der Lehrerausbildung samt Einführung des Bachelor/Master-Systems mit - als Minister war er zuletzt wiederum für deren erneute Überarbeitung zuständig.

Unter der Woche kündigten zudem Medien-Ministerin Susanne Raab und Außenminister Alexander Schallenberg an, ihrer Partei in einer möglichen Blau-Schwarzen Regierung nicht mehr zur Verfügung zu stehen.