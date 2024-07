Die oe24 Frage der Woche

Wir wollen deine Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche.

Seit der Enthüllung eines mutmaßlichen Geheimpapiers zwischen ÖVP und SPÖ, wonach bereits für den Tag nach der Wahl vorgeplant wird, herrscht Aufregung in der österreichischen Innenpolitik. Dem Papier zufolge sollen beide Parteien an einer Koalition mit den NEOS basteln und sich die Ressorts bereits aufgeteilt haben. Der mutmaßliche ÖVP-SPÖ-Pakt sorgt vor allem bei der FPÖ, die in den Umfragen derzeit vorne liegt, für Empörung. Bei der Nationalratswahl im September sind dann die Wähler am Wort und es wird entschieden, welche Partei in die Regierung kommt.

Wir wollen von Ihnen wissen: Welche Parteien sollen künftig regieren?

