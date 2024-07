Hausbesucher gesucht: Für Babler werben und 518 Euro kassieren

Wer schon immer mal Wahlkampf machen wollte, ohne Parteimitglied zu sein, kann sich nun bei der SPÖ melden. Die Partei sucht "Hausbesucher auf geringfügiger Basis".

An Haustüren klingeln, für die SPÖ werben und dafür 518 Euro monatlich erhalten: Damit Andreas Babler Bundeskanzler wird, sucht die SPÖ "Hausbesucher auf geringfügiger Basis" und greift dafür in die Parteikasse.

Auf dem Stellenportal "karriere.at" ist nun das Inserat der Roten aufgetaucht, die zur "Unterstützung [der] politischer Arbeit im Rahmen der Nationalwahl" Personen suchen, die gemeinsam mit den ehrenamtlichen Hausbesucherinnen und Hausbesuchern der Partei in Österreich unterwegs sind. Dabei bevorzugt die Partei Helferinnen und Helfer, die außerhalb von Wien aktiv sein können.

Hausbesuche in Wohnortnähe

Die Aufgaben der Helferinnen und Helfer laut Stellenanzeige:

In der Nähe des Wohnorts Hausbesuche durchführen

Das Sammeln von Feedback und Anliegen der Wählerinnen und Wähler

Zu aktuellen politischen Themen informieren

An vier Abenden pro Woche im September von 18 bis 20 Uhr unterwegs sein

© Screenshot karriere.at

"Interesse an Themen der SPÖ"

Die Helfer sollten dafür "Freude am direkten Austausch mit Menschen" sowie "Interesse an politischer Arbeit und den Themen der SPÖ" haben, schreibt die Partei in ihrer Anzeige. Zudem ist ein Einschulungsabend Ende August in Graz, Innsbruck oder St. Pölten Pflicht.

Dafür erhalten die Hausbesucher wöchentliche Online-Updates, eine App zur Organisation und 518 Euro im Monat. Außerdem will die Partei die passende Arbeitskleidung stellen.