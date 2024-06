Herbert Kickl ist 3 Jahre Parteiobmann der FPÖ

Herbert Kickl feierte sein dreijähriges Jubiläum als Parteiobmann der FPÖ.

"Liebe Freunde! Vor rund drei Jahren habe ich die Obmannschaft unserer freiheitlichen Familie in einer schwierigen Zeit übernommen." Mit diesen Worten beginnt FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl sein Facebook Posting zum Jubiläum seines Chefpostens in der Freiheitlichen Partei. Darin bedankt er sich bei seiner Anhängerschaft und Gruppe an Vertrauten, die ihn auf seinem Weg begleitet haben.

Herbert Kickl übernahm am 19. Juni 2021 das Amt des Bundesparteiobmanns der FPÖ mit einem Ergebnis von 88,24 Prozent. Damit trat er die Nachfolge von Norbert Hofer an. In dieser Position wurde er beim Bundesparteitag am 17. September 2022 mit 91 Prozent der Stimmen bestätigt.

Kickl führte die Partei nach dem Ibiza-Skandal rund um HC Strache zurück ins Spitzenfeld der österreichischen Großparteien. Im Zuge der EU-Wahl wurde die FPÖ hierzulande sogar erstmals stimmenstärkste Fraktion bei einer Wahl.