Holiday-Ninja-Pass: Das sind die Regeln für die Ferien

Der 'Holiday-Ninja-Pass wird auch als Nachweis für die schulfreie Zeit erweitert.

Der „Ninja-Pass“ ist in Österreich mittlerweile ein bewährter Corona-Testpass für Schülerinnen und Schüler. Die Tests werden in der Schule durchgeführt, der Pass gilt als Zutritts-Nachweis für alle Bereiche, in denen von Kindern und Jugendlichen die Vorlage eines negativen Testergebnisses verlangt wird.

Jetzt wird er als „Holiday-Ninja-Pass“ auch als Nachweis für die schulfreie Zeit erweitert – sowohl für österreichische schulpflichtige Jugendliche, als auch für schulpflichtige Urlaubsgäste aus dem Ausland.



Zwei Bonustage

Der Holiday-Ninja-Pass ist einem 2-G-Nachweis gleichgestellt, wenn:

- von Tag 1 bis Tag 5 stets ein gültiger negativer Testnachweis vorliegt;

- grundsätzlich mindestens 2 Tests davon PCR-Tests sind;

- alle offiziellen Testnachweise dem Holiday-Ninja-Pass in Papierform oder digital angeschlossen sind und ein gültiger Lichtbildausweis mitgeführt wird.

Durch die Durchführung dieses regelmäßigen Testrhythmus ist der Holiday-Ninja-Pass auch am Tag 6 und 7 ohne weiteren Testnachweis gültig = 2 „Bonustage“.

Kann im Einzelfall ein PCR-Test-Nachweis aufgrund einer nicht zeitgerechten Auswertung (länger als 24 Stunden) oder mangelnder Verfügbarkeit nicht vorgewiesen werden, ist stattdessen ausnahmsweise der Nachweis eines Antigentests zulässig (sofern dies glaubhaft gemacht werden kann).

Die Regelung erfolgt analog zum Ninja-Pass der Schulen, wonach die Gültigkeitsdauer für Antigentests 48 Stunden und für PCR-Tests 72 Stunden beträgt.

Der 7-Tages-Rhythmus ist flexibel, was bedeutet, dass die Testungsserie an jedem Wochentag begonnen werden kann – ausschlaggebend für die Gleichstellung mit dem 2-G-Nachweis an 7 Tagen ist, dass während der ersten 5 Tage stets ein gültiges Testergebnis vorliegt.

Auch der Test für die Einreise nach Österreich kann im Holiday-Ninja-Pass geltend gemacht werden.

Gültig ist der Pass ab Vorlage des ersten negativen Testergebnisses.

Als schulpflichtig gelten alle Jugendlichen, die nach dem Stichtag 31.08.2006 geboren wurden.