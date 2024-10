In nur einer Woche: 36.000 für Petition gegen Van der Bellen

Dem Initiator der Petition reicht es: "Präsident handelt undemokratisch!"

Am Dienstag startete eine Petition für den "Sofortigen Rücktritt des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen". Initiator Mario Widek aus Gumpoldskirchen hat einen Zeitrahmen von fünf Monaten festgelegt, in denen er möglichst viele Unterschriften sammeln will. Immerhin: Innerhalb der ersten Woche konnte über 36.000 Unterstützer für seine Sache überzeugen.

Unter anderem begründet Widek die Unterschriften-Aktion wie folgt: "Er (Anmerkung der Redaktion: Van der Bellen) meinte 2012 das Amt des Bundespräsidenten gehört abgeschafft (Wahlsieger - Heinz Fischer) und jetzt ist er bereit das zweite Mal in diesem Amt. Er hat sich politisch unkorrekt verhalten da er keine neutrale Haltung bewahrt hat, für die ein Bundespräsident auf jeder Ebene stehen sollte und verschwendet Gelder, die das eigene Land benötigt."

Ob es im Sommer 2025 tatsächlich zum Rücktritt Van der Bellens und somit zu Neuwahlen des Bundespräsidenten kommt, bleibt freilich fraglich. Der reguläre Wahltermin ist erst für 2028 anberaumt, für die der aktuelle Bundespräsident ohnehin nicht mehr zugelassen ist.