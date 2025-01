Kickl fordert "Ehrlichkeit" von ÖVP ein

Mitten in den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP haben die Freiheitlichen am Samstag beim Neujahrstreffen in Vösendorf Machtwillen demonstriert.

Vor laut FPÖ-Angaben mehr als 5.000 Besuchern machte Parteichef Herbert Kickl Stimmung für eine blau-schwarze Regierung und sich als möglichen künftigen Kanzler. Er zeigte sich überzeugt, dass die FPÖ auch bei anstehenden Wahlen punkten wird. Angriffe auf die aktuelle ÖVP-Spitze sparte er aus, forderte aber erneut "Ehrlichkeit" ein.

Zwar will Kickl laut eigener Aussage "nichts verschreien", wenn es um die angestrebte Bildung einer Koalition mit der ÖVP geht. Allerdings wehrte er sich in seiner mehr als einstündigen Rede auch gegen "Unkenrufe", die es immer wieder gegeben habe. "Natürlich werden wir ein Rendezvous mit der Wirklichkeit haben, es geht auch nicht anders", meinte er dazu. "Umgekehrt wird die Wirklichkeit ein Rendezvous mit uns Freiheitlichen haben."

"Machen wir daraus ein Schmuckkasterl"

Spitzen in Richtung ÖVP gab es keine, allerdings in Richtung des Ex-ÖVP-Parteichefs Karl Nehammer und dessen gescheiterten Versuch, eine Regierung mit SPÖ und NEOS zu bilden. "Nicht am Neujahrstag, ein paar Tage später hat's geknallt", so Kickl. "Diese Geräuschkulisse, das war für mich so etwas Ähnliches wie das freiheitliche Neujahrskonzert." Indirekt Kritik an der Partei gab es, als es um das Budgetdefizit ging. "Das zugeschüttete Haus Österreich wird befreit", kündigte er an. "Machen wir daraus ein Schmuckkasterl, in dem wir wohnen können!"