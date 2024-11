Kickl: "Was für eine Schlappe für das System"

Der FPÖ-Chef gratuliert Donald Trump zum Wahl-Sieg.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat dem Republikaner Donald Trump zu dem sich abzeichnenden Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. „Die Menschen in den USA haben die Veränderung gewählt. Die Amerikaner haben mit der selbstverliebten Politik der eiskalten Eliten ordentlich abgerechnet“, schreibt Kickl auf Facebook.

Der Wahlsieg zeige, dass Angriffe von Medien, Experten und politischen Gegnern die richtige Politik nicht stoppen können. „Was für eine Schlappe für das System inklusive Experten und vereinigte Medien in den USA, in der EU und hierzulande!“, so der FPÖ-Chef.

„In den USA stehen die Zeichen auf „frischen Wind“, „neue Wege“ und Optimismus“, so Kickl weiter. „Und bei uns wurschteln die vereinigten Wahlverlierer, die unser Land in eine dramatische Negativ-Entwicklung geführt haben, im Auftrag des Staatsoberhauptes weiter herum...“