NEOS-Swatek: Bleiben "treibende Kraft"

Die steirischen NEOS dürften bei der steirischen Landtagswahl laut erster Hochrechnung zulegen und damit ihr Wahlergebnis von 2019 verbessern.

"Wir sind am Weg zum besten Ergebnis in der Steiermark jemals, wenn der Trend hält", freute sich Spitzenkandidat Niko Swatek in einer ersten Reaktion gegenüber der APA.

"Es wäre das dritte Plus in diesem Wahljahr in der Steiermark. Jetzt wollen wir aber erst die weiteren Ergebnisse abwarten", so Swatek noch zurückhaltend. "Wir dürften zumindest unsere zwei Mandate verteidigen und bleiben jedenfalls die treibende Kraft in der Steiermark", schloss Swatek mit Blick auf die erste Hochrechnung.

Landesgeschäftsführer Christian Pichler zeigte sich gegenüber der APA kurz nach der ersten Hochrechnung zufrieden: "Wir haben gesehen, dass wir den Wiedereinzug schaffen werden. Alles andere wird sich im Laufe des Abends noch zeigen.