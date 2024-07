Mahrer an Babler: "Das spielt’s nicht"

WKO-Chef rechnet mit SPÖ-Steuerplänen ab

Attacke. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) zeigt sich bei FELLNER! LIVE mit Niki Fellner besorgt über die heimische Wirtschaft und attackiert SPÖ-Chef Andreas Babler frontal: Hier die besten Sager:

Mahrer zu neuer Regierung: "Wir brauchen relativ schnell eine handlungsfähige Regierung, wenn man da lange verhandelt, kommt man rein ins 1. Quartal 2025."

Was sich ändern muss: "Uns gehen die Menschen aus. Wir brauchen nicht diese Märchengeschichten, wir alle können weniger arbeiten. Alle werden mehr anpacken müssen, aber das muss sich auszahlen. Ich bin auch für einen Vollzeit-Bonus."

Zu Bablers Vermögenssteuerplänen: "Er will jedem, der was hat, etwas wegschneiden. Das geht so weit, dass man mit der Taschenlampe ins Nachtkastl schaut, um den Schmuck der Großmutter zu besteuern. Was bleibt dann bei den vielen Ausnahmen übrig? Die Betriebe zu besteuern, die um jeden Auftrag kämpfen. Die will Babler jetzt zwicken und vergisst, dass man eine Kuh, die man melken will, nicht schlachten kann. (...) Die Märchenerzählung, dass wir uns alle zurücklehnen und ein Dritter, die Tescheks der Nation, bezahlen das alles, das spielt es nicht."