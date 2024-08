Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Wenn "Geheimpläne" plötzlich an die Öffentlichkeit gespielt werden, dann muss man sich schon fragen: Wer hat was davon? Es werde also derzeit die Möglichkeit einer SPÖ-ÖVP-NEOS-Koalition sondiert, hieß es vor kurzem. Na, no na ned, kann man da nur sagen, natürlich überlegen sowohl ÖVP als auch SPÖ, wie sie eine Regierung ohne FPÖ ermöglichen können. Denn niemand will Herbert Kickl erneut an die Macht lassen. Wahrscheinlich ist so eine Variante trotzdem nicht, aus zwei Gründen. Erstens: Wenn ÖVP & FPÖ gemeinsam auf über 50 Prozent kommen, dann werden sie koalieren. Auch wenn Nehammer dafür geopfert werden muss. Zweitens: Das Duell um Platz 1,2 und 3 wird um einiges enger, als viele glauben. Das heißt aber auch, dass ÖVP & SPÖ vermutlich ganz knapp eine Mehrheit zusammenbringen. Wenn sich die Länder und nicht die Konzerne in der ÖVP durchsetzen, dann gibt's Rot-Schwarz. Die NEOS spielen also wohl eher keine Rolle. Und die Grünen mein Gott, wir können alle froh sein, wenn diese unsägliche Truppe sich grunderneuert und dann mit Anstand zurückkehrt. Sollten sie den Einzug schaffen, dann sollten sie die Clique Kogler, Maurer, Gewessler & Kaineder hinter sich lassen und einen Neustart hinlegen.