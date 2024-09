ÖVP stärker am Wahltag

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena zur Nationalratswahl.

35 Prozent. So hoch lag die FPÖ in Umfragen im Sommer 2016 mit HC Strache. Ein Rekordwert, wie er davor und auch danach nie wieder erreicht wurde. Ein Jahr später, bei den Wahlen 2017, erreichte sie dann rund 26 Prozent. Jetzt liegt sie bei 27 Prozent im Schnitt der letzten zehn Umfragen, wo landet sie dann wohl am Wahlabend? Vermutlich bei 25 oder 26 Prozent. Das ist die Realität, alles andere ist Getöse. Die ÖVP wiederum, das zeigen uns zuletzt die EU-Wahlen, ist dramatisch unterbewertet in Umfragen. Sie liegt im Schnitt der letzten zehn Umfragen bei 24 Prozent, wird also wohl eher bei 25 oder 26 Prozent landen. Es geht also tatsächlich um ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP & FPÖ und meine Vermutung ist, dass sich die Kanzlerpartei am Ende durchsetzen wird. Haarscharf wohl, vielleicht wie im Jahr 1999, als die beiden Parteien nur rund 400 Stimmen trennte. Liegt die ÖVP vorne, dann gibt’s ganz schnell Schwarzblau III. Liegt die FPÖ vorne, dann wird’s deutlich länger dauern und vielleicht wird dann sogar Kickl geopfert. So oder so: Herbert Kickl wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der nächste Kanzler der Republik Österreich. Und das ist auch gut so.