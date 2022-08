Wir brauchen einen Energie-Koordinator

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Niki Fellner.

Der Bericht der Bundeswettbewerbsbehörde zur Spritpreis-Abzocke zeigt leider einmal mehr: Unsere Regierung ist mit der Energie-Krise völlig überfordert. Monatelang haben die Öl-Multis Hunderttausende Autofahrer an den Zapfsäulen schamlos ­abgezockt. Und das Einzige, was den zuständigen Ministern jetzt dazu einfällt, ist, den Bericht nun einmal „durchzu­arbeiten“.

Ein ähnliches Schlafwagen-Tempo hat die Regierung beim Gas: Von den 80 % Füllstand unserer Gasspeicher sind wir noch immer weit entfernt und ein Notfallplan, was genau passiert, wenn Putin uns das Gas abdreht, liegt noch immer nicht vor.

Die Regierung muss bei der Energie dringend Profis an Bord holen – sonst droht uns in den nächsten Monaten ein Desaster. Es gibt genug Energie-Experten im Land – von Ex-Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber bis hin zu Ex-Kanzler Christian Kern – die Türkis-Grün beraten könnten.

Ähnlich wie bei der Asyl-Krise sollte die Regierung einen Energie-Koordinator einsetzen, der die wichtigen Punkte (ohne parteipolitische Agenda) löst. Vom Gas-Notfallplan für Unternehmer und Private bis hin zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Energie-Krise ist eines der brennendsten Themen der kommenden Monate – da braucht es jetzt Vollgas in allen Bereichen und keine weitere Schlafwagen-Politik. Und das geht nur mit echten Experten.