6 Wochen nach der Wahl: Neuer Umfrage-Rekord für die FPÖ

Erstmals ist die FPÖ in der wöchentlichen oe24-Umfrage mit 34 % ausgewiesen.

28,8 % hat die FPÖ bei der Nationalratswahl am 29. September eingefahren – und damit erstmals in der 2. Republik den ersten Platz erreicht. Nun, knapp sechs Wochen nach der Nationalratswahl, profitiert die Partei von Herbert Kickl vom The-Winner-Takes-It-All-Effekt: In ihrer brandaktuellen Umfrage für oe24 errechnet die Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Befragte von 28.10. bis 5.11., maximale Schwankung 2,2 %) für die FPÖ den bisher höchsten Wert in dieser Umfrageserie.

FPÖ hebt ab. Konkret kommen die Freiheitlichen auf 34 %, der höchste Wert bisher. Im Gegenzug muss Parteichef Herbert Kickl einen Dämpfer bei der Kanzlerfrage hinnehmen. 25 % sind immer noch klar Platz 1 – allerdings drei Punkte weniger als noch vor einer Woche.

Ampel schwächelt. Im Gegenzug schwächeln jene Parteien, die gerade dabei sind, die erste heimische Dreierkoalition zu verhandeln: Die ÖVP liegt mit 23 % deutlich unter ihrem Wahlergebnis (26,3 %), die SPÖ mit 21 % genau darauf, auch die Neos rutschen wieder auf 9 % ab, die Grünen stagnieren bei 8 %.