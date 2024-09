"Fast am Ziel": FPÖ-Chef Kickl am Cover des "Spiegel"

Das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat (in seiner Österreich-Ausgabe) Herbert Kickl am Cover.

Eine Woche vor der Nationalratswahl rückt der "Spiegel" FPÖ-Chef Herbert Kickl auf sein Cover, wenngleich nur in seiner Österreich-Ausgabe. Für Deutschland schien dann doch das Thema "Fit mit 100" spannender.

© Der Spiegel

"Fast am Ziel"

"Fast am Ziel - Autoritär und nationalistisch: Wie Herbert Kickl Österreich umbauen will", heißt der Artikel, der die Frage beleuchtet, ob Kickl Bundeskanzler werden kann. Am Cover zu sehen ist Kickl als Bergsteiger an einer Parlamentssäule hängend und nach der Österreich-Flagge greifend. "Mit der rechtsradikalen FPÖ beschäftigt sich Österreich-Korrespondent Walter Mayr seit den Wahlen 1999, als Jörg Haider die Partei in die Regierung führte", heißt es in der traditionellen "Hausmitteilung", und weiter: "Den Aufstieg Kickls zum Bierzeltmatador und Chef der nun in Umfragen stärksten Partei beschreibt Mayr als Erfolgsgeschichte eines ehrgeizigen Demagogen."