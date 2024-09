Nach diesem Meinl-Sager fehlten Babler, Kickl und Nehammer die Worte

In der Elefantenrunde im ORF brachte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit ihrem Sager drei männliche Spitzenkandidaten richtig aus der Fassung.

Beate Meinl-Reisinger (Neos) wurde in der ORF-Elefantenrunde zu ihren möglichen Koalitions-Partnern gefragt und ob es ohne Sparpaket (die Neos wollen 20 Milliarden Euro einsparen) keine Bündnisse geben würde.

"Wenn wir keine Reformen machen und das Budget gesunden", setzte Meinl-Reisinger zu einer Antwort an. Da kam gleich die Nachfrage von ORF-Moderatorin Alexandra Maritza Wachter: "Dann würden Sie in Opposition bleiben?"

"Naja, ich sage Ihnen was, wir haben jetzt etwas vom Demokratieverständnis gehört", sagte Meinl-Reisinger. Dann sagte sie zu FPÖ-Chef Herbert Kickl folgende Worte: "Herr Kickl, nicht 'The Winner' takes it all!"

Dann kam der Knaller. Meinl-Reisinger sagte: "Ich weiß schon, dass Sie drei Männer jetzt darum rittern, wer auf der Visitenkarte Bundeskanzler stehen hat."

Kickl und Nehammer schwiegen, Babler schüttelte verstört den Kopf, murmelte dann nach einigen Momenten "keine Ahnung".

Meinl-Reisinger redete weiter: "...aber es geht doch darum, das ist das Wesentliche, welche Konstellation haben wir, welche Regierungsmehrheit bekommt den Stift, um die Geschichte Österreichs weiterzuschreiben."

"Ich halte es für sehr wahrscheinlich, jedenfalls wenn die ÖVP auf Platz 1 landet, dass es wieder eine Neuauflage von ÖVP und FPÖ-Regierung gibt, Ibiza 2.0, Weg Richtung Orban, und ich will das nicht. Ich will auch nicht den bleiernen Stillstand von ÖVP und SPÖ." Sie warb für die Neos in der Regierung. Mit ihrem Sager hatte sie die drei Männer kurz ordentlich übertrumpft.