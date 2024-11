Armin Wolf spottet über Dornauer-Rückzug

Der ORF-Star ließ sich erneut zu einem Seitenhieb gegen Georg Dornauer hinreißen.

Was viele schon vermutet haben, bestätigte sich am Mittwoch - zumindest fast. Anstatt eines vollständigen Rückzugs aus der Politik gab es "nur" einen teilweisen. "Ich trete nicht zurück, ich trete zur Seite", erklärte Tirols Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer. Er sah zwar eigentlich "keinen Rücktrittsgrund", in der Partei "sehen das aber viele anders", begründete er den Schritt. Dornauer war in Kritik geraten, nachdem ein Jagdfoto von ihm mit Signa-Bankrotteur René Benko publik wurde. Gegen Dornauer besteht seit 2019 ein Waffenverbot. Der SPÖ-Politiker beteuerte, nicht selbst geschossen zu haben.



Auch ZiB2-Anchor Armin Wolf verfolgte die Dornauer-Pressekonferenz und ließ sich dabei einen Seitenhieb nicht verkneifen. „Zum Jagdausflug gab es leider nix Neues a la: Den Benko habe ich gar nicht gesehen, ich hab ja hinten keine Augen. Und wer sagt eigentlich, dass der Hirsch erschossen wurde, vielleicht hat ihn der Anblick vom Benko zu Tode erschreckt?“, so der gebürtige Tiroler auf X.

Zum Jagdausflug gab es leider nix Neues a la: „Den Benko habe ich gar nicht gesehen, ich hab ja hinten keine Augen. Und wer sagt eigentlich, dass der Hirsch erschossen wurde, vielleicht hat ihn der Anblick vom Benko zu Tode erschreckt?“

Schade. — Armin Wolf (@ArminWolf) November 13, 2024

Der ORF-Star gab bereits am Dienstag in der ZiB2 einen Seitenhieb gegen Dornauer.

© ORF2 ×

"Heute am 11.11 um 11.11 Uhr hat der Fasching begonnen. Ich gehe heute als Jäger - natürlich ohne zu schießen. Der Hut gehört ja auch nicht mir", so Wolf, der sich einen Jägerhut aufsetzte.