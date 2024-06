Am Vatertag: Kurz überrascht mit neuem Look

Ex-Kanzler Sebastian Kurz überraschte auf Instagram mit einem neuen Look.

Heute ist nicht nur die EU-Wahl, sondern auch Vatertag. Sebastian Kurz nutzte die Gelegenheit - nicht, um Wahlwerbung für die ÖVP zu betreiben - sondern, um allen "Papas einen schönen Vatertag" zu wünschen.

© Instagram / sebastiankurz ×

In seiner Instagram-Story postete der Ex-Kanzler ein Bild von sich und seinem Vater beim Radfahren sowie von sich und seinem Sohn Konstantin in einem Tierpark. Überraschend bei letzterem Bild: Kurz hat offenbar einen neuen Look. Statt Slimfit-Anzug und Hemde trägt der Kurz ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und helle Turnschuhe. Auch die Haare sind nicht mehr so streng zurückgekämmt wie einst noch während der Amtszeit Kurz'.