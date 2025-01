Hafenecker: Geheim-Aufnahmen "nicht notwendig, wir übertragen das live"

Am Mittwochvormittag präsentierte die FPÖ ihr "Medienhaus". Auch ein bundesweites Radio ist für heuer geplant. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker äußerte sich zudem, zu den am Dienstag bekannt gewordenen Aufnahmen eines blauen Stammtisches.

Im September 2012 habe man das Projekt "FPÖ TV" gestartet, erklärte der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker heute bei einer Pressekonferenz. Seither habe man mit "Learning by Doing" eine Reichweite von "154.000 Personen im Schnitt pro Tag" aufgebaut. Damals sei es noch eine wöchentliche Sendung gewesen, heute gebe es zig Beiträge, so Hafenecker.

Mit Neuzugängen im Moderationsteam soll nun "FPÖ TV" weiter ausgebaut werden, auch das Studio wurde hierzu umgebaut. Ebenso wurde der Website der Partei "ein neuer Motor eingepflanzt, also wir haben da ein Triebwerk drinnen, das wirklich großartig ist", so Hafenecker. Ebenso sei für 2025 ein bundesweites freiheitliches Radio geplant.

Auch zu den am Dienstag bekannt vom "Standard" veröffentlichten Geheim-Aufnahmen eines FPÖ-Stammtischs in Wien-Simmering äußerte sich der Generalsekretär. Mit "FPÖ TV" sei es "nicht notwendig" geheime Aufnahmen anzufertigen, "wir übertragen das live". Heimlich aufgenommen haben die Gespräche laut "Standard", der auch einen Teil der Audio-Aufnahme veröffentlichte, Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Frankreichs, "France Télévisions".