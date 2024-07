Marie Christine Giuliani: Ex-ORF-Star soll für Kickl in den Nationalrat

Die FPÖ setzte bei der Erstellung ihrer Nationalratswahl-Liste auf ein Reißverschlusssystem. Zahlreiche Frauen sind somit an wählbarer Stelle. Unter ihnen: Ex-ORF-Moderatorin Marie Christine Giuliani.

"Das Vorurteil, die FPÖ sei eine männerdominierte Partei, ist mit dieser Bundesliste endgültig Geschichte", so FPÖ-Parteichef Herbert Kickl bei der Verkündung der Bundeswahlliste für die Nationalratswahl. Die Freiheitlichen setzen diesmal auf ein Reißverschlusssystem, also Mann und Frau abwechselnd.

Marie Christine Giuliani und Wolfram Pirchner zum Start der ORF-Action-Show "Jackpot" 1996. © APA ×

Ein besonders funkelnder Name findet sich dabei auf Listenplatz 14, Marie Christine Giuliani (59). Die Wienerin startete ihre Karriere beim ORF als Ö3-Moderatorin. Später gelangte sie in die TV-Sparte und erlangte durch Sendungen wie "Wer bietet mehr", "Bingo" oder das "Millionenrad" in den frühen 2000ern größere Bekanntheit.

Der umstrittene deutsche Politiker Hans-Georg Maaßen war etwa bei Giuliani zu Gast. © YouTube/FPÖ TV ×

Seit 2021 ist sie für den Partei-Sender "FPÖ TV" tätig. Dort führt sie regelmäßig Interviews mit verschiedensten Gästen. Viele Gespräche Giulianis auf dem freiheitlichen Kanal beschäftigen sich mit den Nachwehen der Corona-Pandemie. "Impfopfer bricht in Tränen aus und erzählt ihre Geschichte" oder "So irre und gefährlich war Corona-Politik" sind etwa Titel der Video-Beiträge.