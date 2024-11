Philip Wohlgemuth wird neuer SPÖ-Landeschef

Tirols Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Georg Dornauer zieht Konsequenzen aus der Causa rund um einen Jagdausflug trotz bestehenden Waffenverbots mit Signa-Gründer René Benko.

Im Zuge einer "Persönlichen Erklärung" in der Innsbrucker Parteizentrale erklärte Dornauer am Mittwoch, "nicht zurückzutreten, sondern zur Seite zu treten". Sein Nachfolger in Land und Partei soll Tirols ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth werden. Die "Übergabe" wird mit 18. Dezember erfolgen. Im Landtag will Dornauer bleiben.

Wohlgemut (37) ist seit 2018 Landtagsabgeordneter und seit 2019 stv. Klubobmann. Der gebürtige Innsbrucker wurde 2014 Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft vida, seit 2017 ist er Chef des ÖGB Tirol.