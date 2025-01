Rauch: Für Grüne geht es "um jede Stimme"

Die Grünen drohen aus dem Landtag zu fliegen.

Die Grünen Burgenland haben im Landtagswahlkampf am Donnerstag Unterstützung von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bekommen. Für die Landespartei gehe es bei der Wahl am 19. Jänner "um jede Stimme" und um den neuerlichen Einzug in den Landtag, hielt Rauch bei einem Besuch im Krankenhaus Eisenstadt mit Spitzenkandidatin Anja Haider-Wallner fest. Die aktuelle Situation im Bund zeige, dass es die Grünen im Parlament und in den Landtagen brauche "wie einen Bissen Brot".

Der Einzug im Burgenland ist aber alles andere als fix. In einer "BVZ"-Umfrage kamen die Grünen zuletzt auf exakt vier Prozent, also auf jenen Wert, der notwendig ist, um weiter im Landtag vertreten zu sein. Rauch und Haider-Wallner gingen nach dem Besuch im Krankenhaus deshalb in der Fußgängerzone auf Stimmenfang und verteilten Flyer.

Inhaltlich betonte Rauch bei seinem Besuch in Eisenstadt die Bedeutung von Primärversorgungszentren, niedergelassenen Ärzten und Prävention zur Entlastung der Ambulanzen. "70 Prozent der Patienten in den Ambulanzen gehören dort eigentlich gar nicht hin", meinte Rauch. Darauf liege auch ein Fokus der Gesundheitsreform. Zum burgenländischen Pflegemodell mit Pflegestützpunkten sowie der Anstellung pflegender Angehöriger sagte der Gesundheitsminister: "Es ist alles gut, was in die Pflege investiert wird."