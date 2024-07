Plakolm: Erst Leitkultur, dann Werbung für Döner

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) macht zum "Dürümstag" auf Instagram Werbung für Döner.

Sie spielt in einer Blasmusik-Kapelle und warnt Zuwanderer, schon mal, dass sie in Österreich "nicht richtig sind", wenn sie sich nicht einer "österreichischen Leitkultur" unterwerfen. Und dann das: In einem Instragram-Video macht ÖVP-Staatsekretärin Claudia Plakolm am Freitag Werbung - für Döner. Motto: "Ich bin ein Döner". Dabei beißt die ÖVP-Politikerin herzhaft ein köstliches Dürüm- bzw. Yufka-Sandwich, das allerdings bekanntlich türkischer Herkunft ist. "Dönerstag war gestern, heute ist Happy Dürümstag".

© Instagram

Entsprechend kritisch die Postings: "Wie peinlich ist das denn bitte? Noch mehr Anbiederung an den Islam?", schreibt ein User. Ein anderer empfpielt Plakolm, doch zu Ferhat in der Favoritenstraße zu gehen. Einer wünscht "Mahlzeit" - und ein anderer schreibt: "Um wie viel teurer, ist der kebab im durchschnitt geworden, seit die övp regiert?"