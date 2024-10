Schmier-Attacke auf LGBTQ-Café

Bislang unbekannte Täter sprühten die Hassbotschaft "Fuck LGBTQ" auf die Fensterscheibe des Café Lotta.

Innsbruck. In der Nacht auf Sonntag kam es zu einer Schmier-Attacke gegen das Café Lotta, einem Lokal der politisch linken Szene. Die Fensterscheibe des Lokals wurde mit dem Schriftzug "FUCK LGBTQ" beschmiert, wie das Café via Facebook berichtet.

Im Café Lotta finden seit Jahren verschiedenste Veranstaltungen von und für queere Menschen in Innsbruck statt. "Bei Infoveranstaltungen, Film- oder Karaokeabenden entsteht dabei ein Raum, in dem sich queere Menschen wohler und sicherer fühlen können. Wir verurteilen einen solch widerlichen und feigen Angriff aufs schärfte! Wir werden uns davon nicht verunsichern lassen und weiter für eine queere und befreite Welt kämpfen", schreibt das Café in einer Stellungnahme.

Politische Kritik an Aktion

Unterstützung für das Café gab es auch von politischer Seite. So kritisierten die SPÖ Innsbruck und die SOHO Tirol (die LGBTIQ+-Gruppe der SPÖ) den Vandalenakt. Sie orten eine Häufung solcher Vorfälle. "Das Erstarken von rechten und reaktionären Kräften geht immer wieder Hand in Hand mit einer Häufung von Angriffen auf vermeintliche Minderheiten", sagt Albin Schennach-Thaler, Vorsitzender der SOHO Tirol gegenüber "ORF Tirol". Davon werde man sich aber nicht einschüchtern lassen.

Kritik gab es auch von den Innsbrucker Neos. "Es ist erschütternd zu sehen, wie Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Ziel von Hass und Gewalt werden", sagt Mario Toferer, Sprecher für LGBTIQA+ der Innsbrucker NEOS zu "ORF Tirol".