SPÖ-Beben in Oberösterreich: Michael Lindner vor Rücktritt

Erdbeben in der SPÖ Oberösterreich: Michael Lindner vor Rücktritt, Übergangslösung mit Alois Stöger.

In der SPÖ Oberösterreich brodelt es: Am Freitagabend kristallisierte sich heraus, dass der 41-jährige Parteivorsitzende Michael Lindner seinen Rücktritt plant. Es wurde aus seinem Umfeld berichtet, dass persönliche Gründe für seine Entscheidung ausschlaggebend seien. Diese Informationen stammen aus der Parteizentrale und deuten auf einen bevorstehenden Machtwechsel an der SPÖ-Spitze in Oberösterreich hin.

Laut Parteikreisen soll der ehemalige Nationalratsabgeordnete Alois Stöger interimistisch die Leitung der SPÖ übernehmen. Dies wird jedoch nur als vorübergehende Lösung angesehen. Offizielle Stellungnahmen von der Bundes-SPÖ und Parteichef Andreas Babler stehen noch aus, doch inoffiziellen Quellen zufolge ist die Entscheidung bereits gefallen.

Michael Lindner plant für Samstagvormittag eine Pressekonferenz in Linz, um die Hintergründe seines Rücktritts zu erläutern. Gerüchte machen indessen die Runde, dass er schon länger mit dem Gedanken eines Rückzugs gespielt habe.