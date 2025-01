SPÖ-Prammer siegt bei Bürgermeister-Stichwahl in Linz

Die SPÖ mit Dietmar Prammer feiert einen Sieg bei der Bürgermeister-Stichwahl in Linz.

SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer © APA/TEAM FOTOKERSCHI/HANNES DRAXLER ×

In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Linz prognostiziert die Hochrechnung der Stadt den SPÖ-Kandidaten - den geschäftsführenden Vizebürgermeister Dietmar Prammer - klar vor dem FPÖ-Konkurrenten Stadtrat Michael Raml (FPÖ). Demnach käme Prammer auf 75,6 Prozent und Raml auf 24,4 Prozent. Bereits bei der ersten Wahl vor zwei Wochen, bei der sieben Kandidaten angetreten waren, lag Prammer mit klarem Abstand (40,2 Prozent) vor dem zweitplatzierten Raml (20,2 Prozent).

Der Auszählungsgrad beträgt 18,1 Prozent, die Schwankungsbreite 5,3 Prozentpunkte. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,6 Prozent. Ein Ergebnis wird zwischen 18 und 19 Uhr erwartet. Fast 152.000 Bürgerinnen und Bürger waren wahlberechtigt.

Auch wenn die oberösterreichische Landeshauptstadt seit 1945 durchgehend von roten Bürgermeistern regiert wird, war die jetzige Wahl, wie es Prammer selber stets formuliert hat, alles andere als eine "gmahde Wiesn". Denn der Grund, warum die oberösterreichische Landeshauptstadt zweieinhalb Jahre vor dem regulären Termin ein neues Stadtoberhaupt wählen musste, war der Rücktritt von Bürgermeister Klaus Luger im Zuge der Brucknerhausaffäre. Der Urnengang in Linz fiel zudem in die Zeit, in der die Freiheitlichen mit gewonnenen Wahlen und den laufenden Verhandlungen über eine Bundesregierung deutlich Rückenwind verspürten.