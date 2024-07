SPÖ sagt Booking.com und Airbnb "den Kampf an"

"Wien darf nicht Barcelona werden" - mit diesem Slogan startete die SPÖ Wien dieser Tage eine Kampagne gegen "Booking.com" und "Airbnb". Ihr Ziel: Eine reglementierte Vermietung für maximal 90 Tage im Jahr.

Die SPÖ Wien kündigte diese Woche auf Instagram an, künftig entschiedener gegen Unternehmen vorzugehen, welche die Buchung und Vermietung von privaten Unterkünften in Österreichs Hauptstadt anbieten. Allen voran betrifft dies Plattformen wie "Booking.com" und "Airbnb", die in europäischen Metropolen wie Berlin, Barcelona oder London häufig für Ärger unter den Anrainern sorgen.

"Wohnungen zum Wohnen da"

"Die Neuregelung für Kurzzeitvermietungen soll verhindern, dass Wohnraum dem Wohnungsmarkt entzogen wird. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 50.000 Euro. Wir lassen nicht zu, dass der Markt die Wohnungspreise in Wien bestimmt!", das besagt das offizielle Instagram-Posting der SPÖ zur Causa, in dem es weiter heißt: "Sharing, z.B. wenn Studierende ihr WG-Zimmer vermieten, ist weiterhin bis zu 90 Tage möglich. Was wir aber nicht möchten, ist die dauerhafte Zweckentfremdung."

"Weil Wohnungen zum Wohnen da sind und nicht, um damit Geschäfte zu machen!", so Kathrin Gaál, Wiener Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin.