Rätsel um herrenlosen Rollator bei Fußball-Stadion

Bei der Jaques-Lemans-Arena in St. Veit an der Glan wurde Dienstagmittag in der Wiese ein Rollator entdeckt. Bisher ist nicht klar, wem er gehört. Verdächtig: Vom Rollator führen Fußspuren zur Glan hin.

Ktn. Was ist hier passiert? Nur 100 Meter von der Fußball-Arena entfernt entdeckten Fußgänger neben der dortigen Glanbrücke einen auffälligen roten Rollator Torro der Marke Ranacher. Weil vom verwaisten Gefährt Fußspuren wegführten, ging man zunächst davon aus, dass eine Person möglicherweise in den Fluss gestürzt war. Große Suchaktion nach vermisstem Stand-Up-Paddler

Gemeinsam nahmen die Freiwilligen Feuerwehren, Polizeistreifen und dem Hubschrauber des Innenministeriums die Suche in und entlang der Glan auf. 27 Wasserretter, überwiegend speziell ausgebildete Fließ- und Wildwasserretter, suchten die einzelnen Flussabschnitte von St. Veit bis Ebenthal mit sogenannten Schlauchkanadiern (aufblasbares Wildwassereinsatzbooten mit 2er-Besatzung) nach der vermeintlich vermissten Person auf. Nachdem die Abgängigensuche erfolglos eingestellt wurde, ersucht die Polizei nun um Hinweise, wem der Rollator gehören könnt, um das Rätsel dahinter, das vielleicht auch nur ein schlechter Scherz war, zu lösen.