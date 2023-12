So feiern wir Weihnachten: Um 18 Uhr kommt das Christkind

Sobald die Geschäfte am Samstag schließen kehrt Ruhe in Österreich ein. Für zwei Drittel der Bevölkerung ist Weihnachten "sehr wichtig".

Alle warten auf Sonntag. Nach dem ganzen Stress wird es endlich besinnlich. Zumindest für den einen Tag sollen Teuerungs-Krise, Kriege und die explodierenden Krankenzahlen vergessen sein.

Für zwei Drittel der Bevölkerung ist der Heilige Abend wichtig oder sogar "sehr wichtig", so eine Studie von Demox (1.000 Interviews).

Familie und Tradition. 64 % denken bei Weihnachten an "Familienfeiern". Knapp die Hälfte aller Österreicher (49 %) assoziiert damit "traditionelle Werte".

Festlich geschmückt. Genau drei Viertel aller Familien haben einen Weihnachtsbaum. Auf 76 % hängen Chritstbaumkugeln, 60 % sind (elektrisch) beleuchtet, von mehr als jedem Dritten (38 %) baumeln Süßigkeiten. Die Hälfte der Bäume ist in Rot dekoriert, Gold dominiert auf 39 %. Übrigens: 2 von 100 Familien dekorieren in Schwarz.

Kekse. In fast drei Viertel aller Familien (72 %) werden Kekse serviert, die selber gebacken wurden.

Bescherung. In den meisten Familien findet die Bescherung um Punkt 18 Uhr statt. Vier von zehn Geschenken sind Gutscheine (41 %, Quelle Handelsverband), jedes dritte Spielzeug. Bargeld bekommen 27 %- wichtig in Zeiten der Extrem-Teuerung. Alkohol schafft es mit 16 % heuer auch unter die Top-Geschenke. Im Schnitt gibt jeder 360 Euro für Geschenke aus.

Outfit. Jeder Zweite kleidet sich für das Fest eleganter als sonst. 2 % sagen, sie haben gar nichts an!

Festmahl. Im Österreichranking liegen kalte Platten und Raclette (je 23 Prozent) an erster Stelle, Bratwürstel (17 Prozent), Fondue und Suppe (je 15 Prozent) sind ebenfalls beliebt. Lachs (12 Prozent), Gans (10 Prozent) und Karpfen (7 Prozent) finden sich seltener am Weihnachtstisch – das sind die Resultate der aktuellen iglo-Trendstudie

Singen. Die Weihnachts-Hitparade führt Stille Nacht, Heilige Nacht haushoch an (50 %). 30 %wollen heute unbedingt Last Christmas hören.

Gläubig. Ein Drittel der Österreicher plant heute einen Kirchenbesuch. 15 % wollen zu Mitternacht beten gehen, 13 % zu einer Kindermette.

Arbeit. Für manche ist auch am Feiertag Alltag: Etwa die Hälfte aller Österreicher musste in den vergangenen Jahren am Heiligen Abend schon einmal arbeiten, so eine Willhaben-Studie.