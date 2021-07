Kommen PCR-Tests für Reisende aus Risikoländern? Oder stoppt ÖVP das wieder?

. Der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat bereits vergangene Woche kein Hehl daraus gemacht, dass er verpflichtende PCR-Tests für Reisende aus Risikoländern, etwa Spanien, wolle. Heute wird erneut die Corona-Taskforce (Kanzleramt, Gesundheitsminister, Tourismus- und Innenministerium) am Ballhausplatz tagen.Und eigentlich sollten die PCR-Tests nun fix kommen. Immerhin steigen die Infektionszahlen in ganz ­Europa und Österreich stark an und Reise-Cluster werden immer offensichtlicher. Aber gestern signalisierte die ÖVP, dass sie an den Lockerungsplänen (siehe unten) festhalte und keine weiteren Verschärfungen wolle. Das Argument der Türkisen: Die Intensivstationen seien leer.