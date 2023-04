Krimineller 13-Jähriger brüstet sich online mit Auto-Demolierungen

Ein 13-jähriger Junge hat sich im Internet damit gebrüstet, Autos aufzubrechen und an Überfällen und Diebstählen beteiligt zu sein. Da er weiß, dass ihm nicht passieren kann, tanzt er den Behörden seit Monaten auf der Nase herum.

Bei einem gestohlenen und demolierten BMW M4 kommentierte er zynisch mit "RIP" - "Rest in Peace", also "Ruhe in Frieden". Ein18-jähriger Freund, der ebenfalls beteiligt war, sitzt nun in in Linz in Untersuchungshaft, während der 13-Jährige aufgrund seiner Strafunmündigkeit weiterhin frei ist und das auch zumindest bis zu seinem Geburtstag im Herbst bleiben wird.

Jetzt ist ein Opfer am Wort

Das Opfer eines gemeinsamen Einbruchs, ein junger Autolackierer aus Ried im Traunkreis, äußerte seine Besorgnis darüber, dass der 13-Jährige noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurde: „Der kriminelle Typ prahlt im Internet damit, was er getan hat, macht auf cool. Und die Jugendwohlfahrt behauptet, es sei noch gar nicht sicher, ob er es auch gewesen ist. Was soll das?“ Eben jene angesprochene Jugendwohlfahrt wird nun im Internet heftig kritisiert, hat sich allerdings diesbezüglich noch nicht zu Wort gemeldet.