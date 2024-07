Urlaubsflieger betroffen: Klimakleber planen Proteste an Flughäfen

Die Aktivisten der "Letzten Generation" kündigen einen internationalen Streiktag am 27. Juli an. In Österreich wollen sie Flughäfen blockieren.

Wer Ende Juli vor hat, mit dem Flugzeug in den Urlaub aufzubrechen, muss sich auf Verspätung oder gar Ausfall des Fluges einstellen. die "Letzte Generation" hat für den 27. Juli eine große Protestaktion angekündigt. Knallhart-Urteil: Klima-Kleber müssen in den Knast

Uns fehlen zur Zeit noch 6.000€ und schon in ein paar Tagen geht es los.

Was denkst du - kriegen wir das gemeinsam hin?

Unterstütze uns: https://t.co/kkrqykaDl0 pic.twitter.com/iSOwLn7IVu — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) July 19, 2024 Im Spendenaufruf heißt es: "Wir werden erstmals international koordiniert protestieren" und "Wir müssen unser fossiles System stornieren, bevor es zu spät ist!"