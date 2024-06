30 Grad! Der Sommer bleibt in Österreich

Das sind doch gute Nachrichten: Der Sommer bleibt in Österreich! Auch in den nächsten Tagen werden es bis zu 30 Grad.

Ganz Österreich darf sich auch in der kommenden Woche auf sommerliche Temperaturen freuen.

Ein perfekter Sommer

Vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland soll der perfekte Sommer zu erwarten sein. Aber Achtung: Gegen Wochenmitte steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Unwettergefahr.

Erste Schauer möglich

Erst kommt die Sonne - besonders im Osten und Norden des Landes. Am Montag in der Früh bis zu 18 Grad und dann sind im Tagesverlauf 23 bis 29 Grad drin. Auch am Dienstag soll es erstmal so weitergehen. Ein paar Wolken sind vielleicht im Süden zu sehen. Im Verlauf des Tages entwickeln sich dann aber laut Prognosen der Geosphere in der Westhälfte einige Quellwolken.

So geht es weiter

Mit Mittwoch steigt die Gefahr von Schauern und Unwettern. Vorsicht ist dann schon untertags geboten. Warm bleibt es mit bis zu 28 Grad trotzdem. Auch der Donnerstag verläuft warm, wenn auch mit schwüler Luft. Der letzte Schultag am Freitag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bringt in weiten Teilen des Landes überwiegend sonniges und sommerlich warmes Wetter.