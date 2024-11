Dicke Luft in Wien: Feinstaub-Alarm wegen Heizsaison

Die Luftqualität in Wien ist derzeit auffällig schlecht, was sich auch in den erhöhten Feinstaubwerten widerspiegelt, die viele Menschen über ihre Wetter-Apps sehen.

Auch die Messstationen der Stadt Wien bestätigen diesen Anstieg. Die Ursachen liegen hauptsächlich an meteorologischen Faktoren, der Heizsaison und zusätzlichen Feinstaub-Importen, berichtet der ORF.

Schnee im Anmarsch: Wetter-Wende ändert jetzt alles Wien verfügt über insgesamt 17 Luftgütemessstationen, von denen zwölf den Feinstaub messen. Derzeit zeigen viele dieser Stationen überschrittene Grenzwerte, insbesondere bei den PM 2,5- und PM 10-Werten. Diese feinen Partikel stammen vor allem aus Industrie- und Verkehrsquellen, so Manuel Oberhuber von der ORF-Wetterredaktion. Derartige Messwerte seien für Herbst und Winter nicht untypisch, erklärt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, da in diesen Jahreszeiten eine erhöhte Konzentration von Luftverunreinigungen durch mehr Verbrennungsprozesse entstehe. Kaum Durchmischung der Luft Die Luftbelastung in Wien ist aber nicht nur hausgemacht. Laut Hutter spielt auch regionaler Feinstaubtransport eine Rolle: „Es gibt Transporte von Feinstaub aus Niederösterreich und auch aus Ungarn.“ Dazu komme die meteorologische Lage, vor allem wenig Wind und Temperaturinversion. Letzteres bedeutet, dass in den tieferen Luftschichten, etwa über der Stadt, kältere Luft eingeschlossen bleibt, wodurch die Luft kaum durchmischt wird und Schadstoffe sich stauen. © getty × Besonders problematisch sind die winzigen Feinstaubpartikel, die eine gesundheitliche Belastung darstellen. „Da gibt es Überschreitungen, die vor allem für Menschen mit empfindlichen Atemwegen oder Vorerkrankungen eine Belastung sein können“, so Hutter. Auch gesunde Menschen könnten leichte Auswirkungen auf die Lungenfunktion bemerken. Besonders Neugeborene, Schwangere und gesundheitlich Vorbelastete sollten längere Aufenthalte im Freien meiden, während für gesunde Personen ein Aufenthalt im Freien unbedenklich sei, solange keine Überanstrengung stattfinde. Die Schadstoffbelastung am Montag, 11.11., in Wien. © zamg Luftverbesserung ab Ende der Woche Eine Verbesserung der Luftqualität ist in Wien voraussichtlich erst gegen Ende der Woche zu erwarten, wenn ein Wetterumschwung einsetzt. Bis dahin wird empfohlen, auf mögliche Symptome zu achten und den Aufenthalt im Freien für empfindliche Personen einzuschränken.