Wiener verkauft Regenwasser – für stolzen Preis

In Anbetracht der derzeitigen Wassermassen hat so mancher noch eine clevere Business-Idee.

In den vergangenen Tagen gab es in weiten Teilen Österreichs Wasser in Massen.

Ein findiger Wiener dachte sich wohl, dass sich damit noch was machen lässt und bot kurzerhand 18 Liter "frisches Regenwasser" auf der Online-Plattform "willhaben" zum Verkauf an.

© Screenshot Willhaben

"Glasklar" und "gut für Pflanzen" sei das Gut. Allerdings ohne Eimer, den muss man bei der Abholung in Wien-Hietzing selbst mitbringen.

Der Preis ist, in Anbetracht der Regenmengen der vergangenen Tage, jedoch recht hoch: 5 Euro will der Verkäufer für die 18 Liter (27 Cent pro Liter). Zum Vergleich: 18 Liter Wasser aus der Leitung daheim kosten derzeit rund 0,04 Cent in Wien.