Wucher am Naschmarkt: ORF-Star zahlt 11 Euro für 20 Deka Eiersalat

Als ORF-Moderator Hanno Settele auf dem Wiener Naschmarkt einkauft, ahnt er nichts böses. Zuhause gibt es dann die Überraschung: Mehr als elf Euro für 20 Deka Aufstrich.

Eine leckere Jause mit einem Brot, etwas Liptauer. Bauernwürstchen und Eieraufstrich: Als TV-Moderator Hanno Settele auf dem Wiener Naschmarkt für das Essen mit seiner Frau einkaufte, ahnte er nichts Böses. Die Überraschung kam später, wie er auf der Plattform X postete.

Dort ließ der ORF-Star die User über den Eiersalat rätseln: Viele vermuteten bei der Hitze Salmonellen, andere dachten, der Aufstrich wäre vegan oder hätte sich als Erdäpfelsalat mit Mayo entpuppt. Doch nichts dergleichen. Settele postete die Rechnung: 49 Euro fürs Kilo! Macht bei 232 Gramm, die er auf dem Tisch stehen hat einen stolzen Preis von 11,37 Euro.

Kleines Sommerratespiel:

Schlendere in der Mittagspause über den Wiener Naschmarkt. Erblicke diesen Eiaufstrich. Fein! Das mag die Frau, das mag ich auch. Gekauft.

Welche Überraschung ereilte mich? pic.twitter.com/GsxR0jyf2T — Hanno Settele (@HannoSettele) June 19, 2024

"Waren sicher Hendln die Mozart hören und handverlesenes Biokörndlfutter kriegen", vermutet eine Userin. Eine andere schrieb, dass es eine Frechheit sei: "Teilweise glauben viele, sie können und Kunden aussackeln bis zum geht nicht mehr."

"For once in my life"

Settele beschwere sich aber über den Preis nicht: "Ich habe es bestellt und bis wahrlich alt genug. Habe es auch nicht zurückgegeben. Selber schuld." Und er habe auch geschmeckt, "for once in my life...".

Der ORF-Star ist aber nicht der einzige, dem so etwas passiert ist. Zahlreiche User berichten von ähnlichen Erfahrungen: "Kein Wiener geht 2mal am Naschmarkt... Aus Gründen" oder "Wer noch nie um 90 Euro Oliven am Naschmarkt kaufte, werfe den ersten Stein."