Schlüsselübergabe in Purgstall an der Erlauf

In Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, wurde ein äußerst gelungenes Beispiel für eine Ortskernentwicklung fertig gestellt.

Die GEDESAG errichtete das Wohnprojekt „Purgstall I“ und fördert so die Nachverdichtung von Wohnraum im Zentrum nach einem Entwurf von Architekt DI Walter Brandhofer.

Am Mittwoch, den 29.05.2024, wurden den neuen BewohnerInnen die Schlüssel überreicht.

Landtagsabgeordneter Anton Erber betonte die Bedeutung des Wohnens als mehr als nur ein Grundbedürfnis: "Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass wir Wohnen, Heimat, Wohlfühlen und Bezahlbarkeit vereinen". "Durch unser fortwährendes Engagement und die Unterstützung durch den Wohnzuschuss für Mieter, die finanzielle Hilfe benötigen, stellen wir sicher, dass Jeder Zugang zu einem sicheren und erschwinglichen Zuhause hat."

Die Gemeinde Purgstall, unter der visionären Führung von Bürgermeister Harald Riemer, gilt als Pionier für innovative und zukunftsweisende Ideen im Wohnbau. "Dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Wohnbaugenossenschaft GEDESAG, die sich als bewährter und verlässlicher Partner erwiesen hat, können wir heute diese modernen und ökologisch nachhaltigen Wohnungen übergeben," so Erber weiter.

Die 16 geförderten Wohnungen umfassen 2 – 4 Zimmer und eine Wohnfläche zwischen 52 – 98 m².

Der breit gefächerte Wohnungsmix von 2 – 4 Zimmer eignet sich daher für Singles, Paare und auch für Familien. Die Wohnform „barrierefreies Wohnen“ ist vor allem für Senioren gedacht. Alle Wohneinheiten verfügen über sonnige Freibereiche wie Terrasse und Garten, Balkon bzw. einer Dachterrasse. Das 2-geschoßige Reihenhaus kann mit familienfreundlichen 4 Zimmern überzeugen und verfügt im Erdgeschoß über eine großzügige Terrasse samt anschließendem Garten. Den Wohnungen sowie dem Reihenhaus sind 1-2 freie KFZ-Stellplätze zugordnet.

Das Bauvorhaben wurde in energieeffizienter Bauweise in Niedrigenergiestandard errichtet. Die Wärmeversorgung wird mittels Fernwärme sichergestellt und die standardmäßig vorgesehene Wohnraumlüftung bewerkstelligt den ausreichenden und energieoptimierten Luftwechsel innerhalb der Wohneinheit. Um die Möglichkeit zur späteren Nachrüstung von e-Ladeplätzen zu gewährleisten, wird ein entsprechendes Rohr- und Tragsystem bis zu den Zähleranlagen errichtet.

Diese neuen Wohnungen sind nicht nur ein Zuhause, sondern auch ein Schritt in eine nachhaltige und gemeinschaftsorientierte Zukunft für die Bewohner von Purgstall. Wir freuen uns darauf, die Mieter in ihrer neuen Heimat willkommen zu heißen und ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen und entfalten können.

Die Bauausführung erfolgt nach den strengen Vorgaben des NÖ Wohnbauförderungsgesetzes.

Nähere Informationen und Vormerkungen zu dem Projekt unter +43 2732/83393, info@gedesag.at, www.gedesag.at.