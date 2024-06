× Verantwortung durch Immobilien

Projektentwickler mit Verantwortung – gibt es das?

Gebäude, mitunter als dritte Haut des Menschen bezeichnet (nach der direkten Haut und nach der Kleidung), sind für uns als Arbeitsplatz, als Wohnplatz, als Lebensplatz sehr wichtig.

Und als Entwickler ist man natürlich gefordert, diesen Raum bestmöglich zu gestalten. Natürlich sollen sanierte, umgebaute oder neu entwickelte Gebäude optisch ansprechen und funktional sein – eine erste wichtige Grundvoraussetzung. Durch technische Neuerungen kann man Betriebskosten niedriger gestalten, das Komfortgefühl steigern und die Benutzerfreundlichkeit steigern (Smart Home-Device). Durch die bedachte Auswahl von Materialien kann eine angenehme Raumathmosphäre geschaffen werden.

Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe AG © S+B ×

Aber um wirklich enkelgerecht zu agieren, müssen auch zukünftige Entwicklungen vorausgesehen und bedacht werden. Welche Neuerungen werden auf die Nutzer zukommen – in der gesellschaftlichen Zusammenstellung, in den technischen Neuerungen, im Veränderten sozialen Verhalten. Das Bedenken von vielen kleinen Elementen macht eine verantwortungsvolle Entwicklung aus, die auch langfristig von unseren Enkeln genutzt werden kann.

DC 2

In Wien 22 entsteht an der Donau ein 175 Meter hoher Turm, der Raum für Büros und Mietwohnungen bieten wird. Besonders an diesem Bau ist die europaweit erste Turmfassade aus Photovoltaik-Elementen, durch die die gesamte Energie für den Allgemeinbereich gewonnen werden soll.

© S+B ×

Am schönen Platz

Wohnen allein ist zu wenig, die Seele der Menschen braucht einen Garten. Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir bei diesem Projekt den Universalkünstler André Heller für die Garten- und Freiraumgestaltung gewinnen konnten.

© S+B ×

Innocenter

Ein altes Gebäude kann umgebaut perfekt wieder an die heutigen Nutzungsmöglichkeiten angepaßt werden. Büroraum kann so enkelgerecht bereitgestellt werden.

© S+B ×

Danubeview

© S+B ×

Mietbarer Wohnraum direkt an der Neuen Donau - mit einem Badesteg vor der Haustür kann der Sommer kommen!