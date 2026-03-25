TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG

FPÖ – Kärnten - Kampagne Online 26.03. - 09.04.2026

1. Sponsor / Auftraggeber der Anzeige: Die Freiheitlichen in Kärnten (FPÖ), Dr Franz Palla-Gasse 1, 9020 Klagenfurt

2. Kontrollierende Einrichtung: Die Freiheitlichen in Kärnten (FPÖ), Dr Franz Palla-Gasse 1, 9020 Klagenfurt

3. Ansprechpartner & Kontakt des Sponsors: LGF Toni Schweiger, t.schweiger@freiheitliche-ktn.at

4. Ist der Sponsor zugleich der Zahlende? JA

5. Geplanter Veröffentlichungszeitraum der Anzeige: 26. März bis 09. April

6. Betroffene Wahl/Referendum/Rechtsetzungs- oder Regulierungsprozess: Links zu offiziellen Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an den betreffenden Wahlen oder Referenden: (URLs): -

7. Einsatz von Targeting/Anzeigenschaltungsverfahren: Wurde oder wird die Anzeige online personalisiert an bestimmte Zielgruppen ausgespielt? NEIN

8. Wurde bereits früher eine ähnliche Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die EU[1]Verordnung 2024/900 ausgesetzt oder eingestellt? NEIN

9. Kostenangaben:

a. Preis/Betrag für diese Anzeige (Brutto-Gesamtbetrag): € 4.000

b. Wert sonstiger Leistungen: € 0,00

c. Herkunft der Mittel für die Finanzierung (öffentlich | privat): privat

d. Ursprung der Mittel (innerhalb EU | außerhalb EU): EU

11. Links zu dem in Art.13 VO genannten europäischen Archiv für politische Online-Anzeigen:

12. Meldeverfahren, falls eine veröffentlichte politische Anzeige nicht der EU-Verordnung 2024/900 entspricht: (z. B. eine E-Mail-Adresse) anzeigen@oe24.at

13. Einverständnis und Richtigkeit: