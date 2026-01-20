TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG

SPÖ – Bezirksorganisation St. Pölten - Print Sujet 23.01.2026

1. Der Sponsor: SPÖ Bezirksorganisation St. Pölten, Frauenplatz 1, 3100 St. Pölten

2. Einrichtung, die den Sponsor letztlich kontrolliert: SPÖ Bezirksorganisation St. Pölten, Frauenplatz 1, 3100 St. Pölten

3. Einrichtung, die die politische Anzeige finanziert: SPÖ St. Pölten, Frauenplatz 1, 3100 St. Pölten 4. Zeitraum, in dem die politische Anzeige veröffentlicht, zugestellt oder verbreitet werden soll: ½ Anzeige 23 Jänner;

5. Aggregierte Beträge und aggregierter Wert anderer Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienstleistungen für die politische Anzeige erhalten haben: 6 300 Euro

6. Aggregierte Beträge und aggregierter Wert anderer Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienstleistungen für die politische Werbekampagne erhalten haben: KEINE

7. Informationen über die Herkunft der Beträge und sonstigen Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienstleistungen erhalten haben: Privat

8. Methode zur Berechnung der aggregierten Beträge und des aggregierten Werts anderer Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienstleistungen für die politische Anzeige und gegebenenfalls die politische Werbekampagne erhalten haben: ANZEIGEN-PAUSCHALE

9. Die politische Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kampagne Gemeinderatswahl 25. Jänner in St. Pölten

10. Link(s) zu der Website mit offiziellen Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an der Wahl oder dem Referendum im Zusammenhang mit der politischen Anzeige: https://www.st[1]poelten.at/news/19722-st-poelten-waehlt-am-25-jaenner

11. Links zum europäischen Archiv für politische Online-Anzeigen: KEINE

12. Potenziell nicht konforme politische Anzeigen können dem Verlag via anzeigen@oe24.at gemeldet werden [Informationen über den Mechanismus für die Meldung möglicherweise nicht konformer politischer Anzeigen gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/900]

13. Eine frühere Veröffentlichung der politischen Anzeige bzw. einer früheren Fassung wurde aufgrund eines Verstoßes gegen die Verordnung (EU) 2024/900 ausgesetzt oder eingestellt: NEIN

14. VERWENDUNG VON TARGETING- und/oder ANZEIGENSCHALTUNGSVERFAHREN auf der Grundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten: Bei der politischen Anzeige kamen KEINE Targeting- und/oder Anzeigenschaltungsverfahren zur Anwendung, die auf der Verwendung personenbezogener Daten beruhen

