TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG

SPÖ – NÖ- Kampagne Print 26.03. - 20.04.2026

Sponsor / Auftraggeber der Anzeige: Klub der Sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Niederösterreichs, Landhausplatz 1, 3100 St Pölten

2. Kontrollierende Einrichtung:

3. Ansprechpartner & Kontakt des Sponsors: Sebastian Thumpser, sebastian.thumpser@spoe.at

4. Ist der Sponsor zugleich der Zahlende? JA

5. Geplanter Veröffentlichungszeitraum der Anzeige: 26 März bis 20 April

6. Betroffene Wahl/Referendum/Rechtsetzungs- oder Regulierungsprozess: Links zu offiziellen Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an den betreffenden Wahlen oder Referenden: (URLs):

7. Einsatz von Targeting/Anzeigenschaltungsverfahren: Wurde oder wird die Anzeige online personalisiert an bestimmte Zielgruppen ausgespielt?

8. Wurde bereits früher eine ähnliche Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die EU[1]Verordnung 2024/900 ausgesetzt oder eingestellt?

9. Kostenangaben:

a. Preis/Betrag für diese Anzeige (Brutto-Gesamtbetrag): € 24.720

b. Wert sonstiger Leistungen: € 0,00

c. Herkunft der Mittel für die Finanzierung (öffentlich | privat): öffentlich

d. Ursprung der Mittel (innerhalb EU | außerhalb EU): EU

11. Links zu dem in Art.13 VO genannten europäischen Archiv für politische Online-Anzeigen:

12. Meldeverfahren, falls eine veröffentlichte politische Anzeige nicht der EU-Verordnung 2024/900 entspricht: (z. B. eine E-Mail-Adresse) anzeigen@oe24.at

13. Einverständnis und Richtigkeit: