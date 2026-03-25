TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG
SPÖ – NÖ- Kampagne Print 26.03. - 20.04.2026
Sponsor / Auftraggeber der Anzeige: Klub der Sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Niederösterreichs, Landhausplatz 1, 3100 St Pölten
2. Kontrollierende Einrichtung:
3. Ansprechpartner & Kontakt des Sponsors: Sebastian Thumpser, sebastian.thumpser@spoe.at
4. Ist der Sponsor zugleich der Zahlende? JA
5. Geplanter Veröffentlichungszeitraum der Anzeige: 26 März bis 20 April
6. Betroffene Wahl/Referendum/Rechtsetzungs- oder Regulierungsprozess: Links zu offiziellen Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an den betreffenden Wahlen oder Referenden: (URLs):
7. Einsatz von Targeting/Anzeigenschaltungsverfahren: Wurde oder wird die Anzeige online personalisiert an bestimmte Zielgruppen ausgespielt?
8. Wurde bereits früher eine ähnliche Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die EU[1]Verordnung 2024/900 ausgesetzt oder eingestellt?
9. Kostenangaben:
- a. Preis/Betrag für diese Anzeige (Brutto-Gesamtbetrag): € 24.720
- b. Wert sonstiger Leistungen: € 0,00
- c. Herkunft der Mittel für die Finanzierung (öffentlich | privat): öffentlich
- d. Ursprung der Mittel (innerhalb EU | außerhalb EU): EU
11. Links zu dem in Art.13 VO genannten europäischen Archiv für politische Online-Anzeigen:
12. Meldeverfahren, falls eine veröffentlichte politische Anzeige nicht der EU-Verordnung 2024/900 entspricht: (z. B. eine E-Mail-Adresse) anzeigen@oe24.at
13. Einverständnis und Richtigkeit:
- a. Hiermit bestätigt der Auftraggeber, dass alle Angaben korrekt sind und die Anforderungen der EU-Verordnung 2024/900 erfüllt werden.
- b. Hiermit bestätigt der Auftraggeber, dass falls sich oben angegebene Informationen geändert haben, als fehlerhaft herausstellen, er sicherstellt, dass aktualisierte Informationen dem betreffenden Anbieter politischer Werbedienstleistungen unverzüglich, vollständig und genau übermittelt werden.
- c. Hiermit bestätigt der Auftraggeber, dass Art. 5 Abs. 2 der EU-VO 2024/900 (Verbot von Werbedienstleistungen in den letzten drei Monaten vor der Wahl) eingehalten wird.