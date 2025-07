Apple iPhone 16: In diesem Shop kostet es jetzt unter 700 Euro

Das aktuelle iPhone 16 rutscht im Preis – und das ausgerechnet kurz vor dem Release des neuen iPhone 17. Wir verraten, warum sich das iPhone 16 jetzt noch lohnt und wo es das Apple-Smartphone so günstig gibt.

Wie jedes Jahr wird Apple wahrscheinlich im September die neueste Riege iPhones vorstellen – diesmal das iPhone 17. Für viele, die ein neues Apple-Smartphone brauchen oder möchten, stellt sich dann die Frage: Lohnt es sich, auf die neueste Technik zu warten? Oder ist das aktuelle Modell zum kleineren Preis die bessere Wahl?

Erfahrungsgemäß fallen die Neuerungen bei Apples Standard-Modellen eher gering aus, die wirklichen Innovationen erhalten meist die Pro-Varianten. Wer das iPhone 17 im Blick hat, kann guten Gewissens jetzt noch zum iPhone 16 greifen – das gibt es bei Ebay nämlich gerade unter 700 Euro und somit vergleichsweise günstig!

iPhone 16: Darum lohnt sich der Kauf jetzt

Das iPhone 16 überzeugt mit starker Performance, KI-Support („Apple Intelligence“) und jahrelanger Update-Versorgung. Apple pflegt seine Geräte bekanntlich sehr lange – auch ältere Modelle bekommen noch über viele Jahre Software-Updates. Und: Die Prozessoren sind so leistungsfähig, dass sie noch lange mit neueren mithalten können, besonders im Vergleich zu den Modellen anderer Hersteller. Wer jetzt zum iPhone 16* greift, dürfte also auf technischer Seite einige Jahre Freude am Smartphone haben.

Apple iPhone 16 mit 128 Gigabyte Speicher

Farbe: Weiß

Neu und originalverpackt

Differenzbesteuert

Kostenloser Versand

iPhone 16 (128 GB, Weiß) – für 698,80 Euro bei Ebay* © Apple

Was ebenfalls dafür spricht: Der Preis! Das iPhone 16 rutscht bei Ebay jetzt unter die 700-Euro-Marke. Das ist zwar nicht das erste Mal, dass es das aktuelle Apple-Smartphone auf diesem Preisniveau gibt – es steigt allerdings noch regelmäßig auf rund 730 Euro an. Gerade ist also ein guter Zeitpunkt, sich das Handy mit 128 Gigabyte Speicher und in Weiß zu günstigen Konditionen zu sichern.

iPhone 16e als Alternative: Das günstige Apple-Modell mit starker Technik

Wenn das Budget doch noch etwas kleiner ist, dann ist das iPhone 16e* einen Blick wert. Das kompakte Apple-Modell punktet mit flotter Leistung und vollem iOS-Support – kostet aber noch deutlich weniger. Ebenfalls bei Ebay ist das Gerät in der 128-Gigabyte-Version in Weiß aktuell schon ab rund 535 Euro erhältlich. Auch hier ist der Versand aus Deutschland kostenlos.

Apple iPhone 16e mit 128 Gigabyte Speicher

Farbe: Weiß

Neu und originalverpackt

Differenzbesteuert

Kostenloser Versand

iPhone 16e (128 GB, Weiß) – für 535,90 Euro bei Ebay* © Apple

Mit dem 16e bietet Apple ein günstigeres Einsteigermodell an, das sich technisch nicht verstecken muss. Der verbaute Chip sorgt für eine schnelle Performance, Apps laufen flüssig und auch künftige Updates sind gesichert. Abstriche gibt’s lediglich bei Kamera und Design: Statt zwei Objektiven ist nur eines verbaut – und auf dem Display sitzt noch die klassische Notch statt der Dynamic Island. Das ist für viele aber kein Beinbruch. Wer einfach ein zuverlässiges, modernes iPhone sucht, ist beim 16e goldrichtig. Vor allem Sparfüchse und Apple-Neulinge bekommen hier viel fürs Geld!

