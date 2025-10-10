Heißluftfritteusen, Staubsauger & Co.: Das sind die sieben besten Philips-Deals bei Media Markt

Media Markt reduziert im Zuge einer Aktion zahlreiche Philips-Produkte. Welche Angebote für Airfryer, Staubsauger und Heizlüfter lohnen sich wirklich?
Ob knusprige Pommes ohne Fett, ein sauberes Zuhause ohne Kabelsalat oder ein angenehmes Raumklima im Winter – bei Media Markt sind gerade viele Haushaltsprodukte von Philips reduziert. Doch trotz Streichpreisen ist nicht jedes Angebot auch tatsächlich ein Schnäppchen. Wir haben sieben lohnenswerte Deals herausgesucht.
Knuspriger Deal für Philips Airfryer Essential XL Heißluftfritteuse
Der Essential Airfryer XL* bietet ein großes Fassungsvermögen und ermöglicht laut Hersteller knusprige Ergebnisse mit wenig bis keinem Öl — ideal für Familien oder größere Portionen. Mit vorprogrammierten Modi und digitaler Steuerung erleichtert er den Alltag. Der herausnehmbare Korb ist spülmaschinengeeignet und somit leicht zu reinigen.
- 6,2 Liter Frittierkorb – für bis zu 5 Portionen
- Touchscreen mit 8 Voreinstellungen für Pommes, Fleisch, Fisch und mehr
- 14 Funktionen: Backen, Braten, Rösten, Dehydrieren, Auftauen und mehr
Preis-Check: Diese Heißluftfritteuse war in der Vergangenheit zeitweise zwar schon zehn Euro günstiger, aber aktuell hat Media Markt das beste Angebot. Wer auf der Suche nach einem großen und flexiblen Modell für die Familie ist, macht hier alles richtig!
Für kleine Haushalte: Philips Essential Compact Heißluftfritteuse
Diese kompakte Heißluftfritteuse* hingegen eignet sich besonders für kleinere Haushalte oder Küchen mit wenig Platz. Über die Drehregler lassen sich Temperatur und Zeit leicht einstellen – automatische Programme gibt es hier allerdings nicht.
- 4,1 Liter Frittierkorb – für bis zu 3 Portionen
- Einstellung von Temperatur und Timer über intuitive Drehknöpfe
- Zum Backen, Braten, Rösten, Dehydrieren, Auftauen und mehr
Preis-Check: Im letzten Jahr war dieser Airfryer nur zwei Mal kurzfristig günstiger zu haben. Derzeit hat Media Markt mit über 20 Euro jedoch den besten Deal im Internet.
Perfekt für den Winter: Keramikheizer von Philips im Angebot
In der kalten Jahreszeit ist der Keramikheizer von Philips* genau das Richtige für kleine Räume ohne Heizung oder den kurzzeitigen Gebrauch. Dank Keramik-Technologie heizt er schnell auf und bringt konstante Wärme ohne starke Schwankungen.
- 4 Einstellungen, 1 bis 37 Grad Celsius, Automatikmodus
- Für Räume bis 20 Quadratmeter
- Philips Air+ App für Steuerung
- 60-Grad-Rotation
Preis-Check: Bei Media Markt finden Käufer gerade das beste Angebot für den Keramik-Heizlüfter.
Philips Serie 2000 Luftbefeuchter: Günstig bei Media Markt
Praktisches Gadget im Herbst: Der Philips-Luftbefeuchter* sorgt für angenehme Raumluft, insbesondere in trockenen Monaten oder in beheizten Räumen. Die angestrebte Luftfeuchtigkeit lässt sich in drei Stunden einstellen (40, 50 und 60 Prozent).
- 2-Liter-Tank
- Für Räume bis 44 Quadratmeter geeignet
- Besonders feiner Wassernebel, der laut Hersteller sehr hygienisch ist
Preis-Check: Nur selten ist dieser Luftreiniger günstiger als bei Media Markt. Zum Vergleich: Das nächstbeste Angebot liegt derzeit bei über 120 Euro.
Preis weggesaugt: Philips Akku-Staubsauger deutlich günstiger
Der Philips SpeedPro Max* bietet Bewegungsfreiheit ohne störendes Kabel und eignet sich gut für kleinere bis mittlere Wohnflächen. Praktisch: Dank 360-Grad-Saugdüse reinigt er mit jedem Zug, auch bei Rückwärtsbewegungen.
- Bis zu 65 Minuten Akkulaufzeit
- 3 Saugmodi (Normal, Eco, Turbo)
- Digitales Display
- Mit Tierhaar-Düse und Fugendüse
Deal-Check: Der Staubsauger ist nur selten günstiger als aktuell bei Media Markt. Der Elektronik-Riese hat gerade mit mehreren Hundert Euro Abstand den besten Preis im Netz.
Philips FC6826/01 Akku-Staubsauger – für 199,00 Euro bei Media Markt*
Philips FC6826/01 Akku-Staubsauger – für 199,00 Euro bei Media Markt*
Philips Baristina Espressomaschine bei Media Markt im Angebot
Diese kompakte Espressomaschine* ist ideal für alle, die zu Hause schnellen Kaffee auf Barista-Niveau genießen wollen. Sie bereitet Espresso und Café Crema aus frisch gemahlenen Bohnen zu. Der Siebträger lässt sich unkompliziert unter fließendem Wasser reinigen.
- Für Espresso und Café Crema
- Intensiv-Option für mehr Aroma
- Kompaktes Design für Küchenzeile oder Büro
Preis-Check: Die Maschine ist bei Media Markt gerade nur wenige Cent vom Allzeit-Bestpreis entfernt – ein Schnäppchen!
Statt bügeln: Philips 7000 Series Tragbarer Dampfglätter
Der tragbare Dampfglätter* eignet sich ideal für die schnelle Glättung von Kleidung ohne Bügelbrett. Er erwärmt schnell und glättet Falten effektiv mit heiẞem Dampf — perfekt für Hemden, Blusen oder empfindliche Stoffe. Praktisch: Durch die Hitze werden auch Bakterien abgetötet und so Gerüche entfernt.
- 2 Modi: Eco und Max
- In 30 Sekunden einsatzbereit
- Zwei austauschbare Wasserbehälter
Preis-Check: Zwar war der Dampfglätter in den vergangenen Monaten schon ein paar Euro günstiger, aber aktuell bietet Media Markt das Gadget zum besten Preis an. Anderswo kostet es mindestens 90 Euro.
Wer auf der Suche nach smarter Haushaltsunterstützung ist, dürfte bei den aktuellen Philips-Deals bei Media Markt fündig werden. Ob Küche, Schlafzimmer oder Büro: Die Geräte im Angebot punkten mit Funktionalität und einfacher Bedienung – und sind gerade zu guten Preisen erhältlich.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.