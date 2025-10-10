Heißluftfritteusen, Staubsauger & Co.: Das sind die sieben besten Philips-Deals bei Media Markt

Media Markt reduziert im Zuge einer Aktion zahlreiche Philips-Produkte. Welche Angebote für Airfryer, Staubsauger und Heizlüfter lohnen sich wirklich?

Ob knusprige Pommes ohne Fett, ein sauberes Zuhause ohne Kabelsalat oder ein angenehmes Raumklima im Winter – bei Media Markt sind gerade viele Haushaltsprodukte von Philips reduziert. Doch trotz Streichpreisen ist nicht jedes Angebot auch tatsächlich ein Schnäppchen. Wir haben sieben lohnenswerte Deals herausgesucht.

Knuspriger Deal für Philips Airfryer Essential XL Heißluftfritteuse

Der Essential Airfryer XL* bietet ein großes Fassungsvermögen und ermöglicht laut Hersteller knusprige Ergebnisse mit wenig bis keinem Öl — ideal für Familien oder größere Portionen. Mit vorprogrammierten Modi und digitaler Steuerung erleichtert er den Alltag. Der herausnehmbare Korb ist spülmaschinengeeignet und somit leicht zu reinigen.

6,2 Liter Frittierkorb – für bis zu 5 Portionen

Touchscreen mit 8 Voreinstellungen für Pommes, Fleisch, Fisch und mehr

14 Funktionen: Backen, Braten, Rösten, Dehydrieren, Auftauen und mehr

Preis-Check: Diese Heißluftfritteuse war in der Vergangenheit zeitweise zwar schon zehn Euro günstiger, aber aktuell hat Media Markt das beste Angebot. Wer auf der Suche nach einem großen und flexiblen Modell für die Familie ist, macht hier alles richtig!

Philips HD9270/90 Airfryer Essential XL Heißluftfritteuse – für 89,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

Für kleine Haushalte: Philips Essential Compact Heißluftfritteuse

Diese kompakte Heißluftfritteuse* hingegen eignet sich besonders für kleinere Haushalte oder Küchen mit wenig Platz. Über die Drehregler lassen sich Temperatur und Zeit leicht einstellen – automatische Programme gibt es hier allerdings nicht.

4,1 Liter Frittierkorb – für bis zu 3 Portionen

Einstellung von Temperatur und Timer über intuitive Drehknöpfe

Zum Backen, Braten, Rösten, Dehydrieren, Auftauen und mehr

Preis-Check: Im letzten Jahr war dieser Airfryer nur zwei Mal kurzfristig günstiger zu haben. Derzeit hat Media Markt mit über 20 Euro jedoch den besten Deal im Internet.

Philips HD9200/90 Essential Compact Heißluftfritteuse – für 59,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

Perfekt für den Winter: Keramikheizer von Philips im Angebot

In der kalten Jahreszeit ist der Keramikheizer von Philips* genau das Richtige für kleine Räume ohne Heizung oder den kurzzeitigen Gebrauch. Dank Keramik-Technologie heizt er schnell auf und bringt konstante Wärme ohne starke Schwankungen.

4 Einstellungen, 1 bis 37 Grad Celsius, Automatikmodus

Für Räume bis 20 Quadratmeter

Philips Air+ App für Steuerung

60-Grad-Rotation

Preis-Check: Bei Media Markt finden Käufer gerade das beste Angebot für den Keramik-Heizlüfter.

Philips CX5120/11 Keramikheizer – für 79,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

Philips Serie 2000 Luftbefeuchter: Günstig bei Media Markt

Praktisches Gadget im Herbst: Der Philips-Luftbefeuchter* sorgt für angenehme Raumluft, insbesondere in trockenen Monaten oder in beheizten Räumen. Die angestrebte Luftfeuchtigkeit lässt sich in drei Stunden einstellen (40, 50 und 60 Prozent).

2-Liter-Tank

Für Räume bis 44 Quadratmeter geeignet

Besonders feiner Wassernebel, der laut Hersteller sehr hygienisch ist

Preis-Check: Nur selten ist dieser Luftreiniger günstiger als bei Media Markt. Zum Vergleich: Das nächstbeste Angebot liegt derzeit bei über 120 Euro.

Philips HU4814/10 Serie 2000 Luftbefeuchter – für 88,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige



Preis weggesaugt: Philips Akku-Staubsauger deutlich günstiger

Der Philips SpeedPro Max* bietet Bewegungsfreiheit ohne störendes Kabel und eignet sich gut für kleinere bis mittlere Wohnflächen. Praktisch: Dank 360-Grad-Saugdüse reinigt er mit jedem Zug, auch bei Rückwärtsbewegungen.

Bis zu 65 Minuten Akkulaufzeit

3 Saugmodi (Normal, Eco, Turbo)

Digitales Display

Mit Tierhaar-Düse und Fugendüse

Deal-Check: Der Staubsauger ist nur selten günstiger als aktuell bei Media Markt. Der Elektronik-Riese hat gerade mit mehreren Hundert Euro Abstand den besten Preis im Netz.

Philips FC6826/01 Akku-Staubsauger – für 199,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

Philips Baristina Espressomaschine bei Media Markt im Angebot

Diese kompakte Espressomaschine* ist ideal für alle, die zu Hause schnellen Kaffee auf Barista-Niveau genießen wollen. Sie bereitet Espresso und Café Crema aus frisch gemahlenen Bohnen zu. Der Siebträger lässt sich unkompliziert unter fließendem Wasser reinigen.

Für Espresso und Café Crema

Intensiv-Option für mehr Aroma

Kompaktes Design für Küchenzeile oder Büro

Preis-Check: Die Maschine ist bei Media Markt gerade nur wenige Cent vom Allzeit-Bestpreis entfernt – ein Schnäppchen!

Philips BAR300/60 Baristina Espressomaschine – für 289,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

Statt bügeln: Philips 7000 Series Tragbarer Dampfglätter

Der tragbare Dampfglätter* eignet sich ideal für die schnelle Glättung von Kleidung ohne Bügelbrett. Er erwärmt schnell und glättet Falten effektiv mit heiẞem Dampf — perfekt für Hemden, Blusen oder empfindliche Stoffe. Praktisch: Durch die Hitze werden auch Bakterien abgetötet und so Gerüche entfernt.

2 Modi: Eco und Max

In 30 Sekunden einsatzbereit

Zwei austauschbare Wasserbehälter

Preis-Check: Zwar war der Dampfglätter in den vergangenen Monaten schon ein paar Euro günstiger, aber aktuell bietet Media Markt das Gadget zum besten Preis an. Anderswo kostet es mindestens 90 Euro.

Philips STH7060/80 7000 Series Tragbarer Dampfglätter – für 79,99 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

Wer auf der Suche nach smarter Haushaltsunterstützung ist, dürfte bei den aktuellen Philips-Deals bei Media Markt fündig werden. Ob Küche, Schlafzimmer oder Büro: Die Geräte im Angebot punkten mit Funktionalität und einfacher Bedienung – und sind gerade zu guten Preisen erhältlich.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.